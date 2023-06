Wafers para chips de 2 nm da TSMC vão chegar aos 25.000 dólares até 2025

As notícias relacionadas com a indústria tecnológica já há algum tempo que alertam sobre o eventual aumento do preço dos equipamentos, para as marcas clientes e para os consumidores. Como tal, as informações recentes indicam que a gigante TSMC vai aumentar significativamente o valor das suas wafers para chips de 2 nm e estas podem chegar aos 25.000 dólares até ao ano de 2025.

TSMC: Wafers para chips de 2 nm chegarão aos 25.000 dólares

Segundo as mais recentes informações, o preço das wafers destinadas aos chips avançados de 2 nm da TSMC devem chegar aos 25.000 dólares até ao ano de 2025. A notícia é avançada pelo canal asiático DigiTimes e parece que este aumento de preço está a tornar o negócio com as marcas um pouco mais difícil.

Os detalhes indicam que a gigante taiwanesa está a tentar aliciar mais clientes para adquirirem este novo processo de fabrico avançado, mas esta tarefa não tem sido fácil. É referido que, para já, apenas a Apple e a Nvidia são os nomes já confirmados, sendo que a empresa da maçã continua a ser a maior cliente da TSMC e estima-se que possa ser a responsável por 25% da receita anual de fundição da fabricante.

Para já, a Apple deverá ser a única fabricante de telemóveis a integrar os mais recentes chips de 3 nm nos seus equipamentos ainda neste ano de 2023, nomeadamente nos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, os quais contam com o poderoso SoC A17 Bionic produzido no processo N3B de 3 nanómetros da TSMC. Atualmente, cada wafer usado para fabricar estes chips custa 20.000 dólares, o que significa que os wafers para chips de 2 nm vão ser 25% mais caros.

Mas, exatamente por ser a maior cliente da fabricante, a marca da maçã conta com um desconto na compra dos chips de 3 nm. E as informações indicam que o mesmo poderá acontecer na aquisição dos chips de 2 nm. É ainda referido que a TSMC está a aumentar a produção das suas wafers de 3 nm para 100.000 unidades por mês, já prevendo a enorme procura nos pedidos dos próximos iPhones.

No entanto, não é de admirar que estes aumentos também se reflitam no preço final que chega ao consumidor.