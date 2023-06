Apesar de se venderem cada vez mais carros novos eletrificados, parece que a procura não está a responder às expectativas dos fabricantes. A Volkswagen que criou uma unidade de produção exclusiva para elétricos, está a reduzir a mão de obra, bem como as horas de trabalho nessa unidade.

A Volkswagen tem já nos seu planos para a sua fábrica em Emden, uma redução do número de trabalhadores, bem como das horas de trabalho. Esta unidade de produção foi convertida no ano passado para a fabricação de modelos totalmente elétricos.

Algumas das mudanças vão passar, por exemplo, numa primeira fase, por não ter o turno de produção da tarde. Esta ação deverá acontecer dentro de duas semanas. Posteriormente, segundo a agência de notícias alemã Deutsche Presse-Agentur GmbH, 300 dos 1.500 funcionários temporários que a fábrica emprega não terão os contratos renovados, a partir de agosto.

Transição para o carro elétrico mais lenta do que o esperado

Manfred Wulff, chefe do conselho de trabalhadores da fábrica, referiu que a empresa está a enfrentar "uma forte rejeição do cliente ao veículo elétrico". A procura por carros elétricos atualmente, segundo ele, é 30% menor do que o esperado.

A Volkswagen está a enfrentar um problema real no seu salto para o segmento elétrico, mesmo sendo a marca que mais vende carros deste tipo depois da Tesla. Contudo, a distância entre a Volkswagen e a Tesla a nível global ainda é muito grande.

Em 2022, o Volkswagen ID.4 foi o terceiro carro elétrico mais vendido na Europa. O Volkswagen ID.3 ficou em quinto lugar. No primeiro trimestre de 2023, o Volkswagen ID.3 e o Volkswagen ID.4 conseguiram posicionar-se como o terceiro e quarto carros elétricos mais vendidos, respetivamente.

Contudo, em 2022, o Tesla Model 3 vendeu cerca de 24.000 unidades a mais na Europa do que o Volkswagen ID.4 (91.475 unidades contra 67.490 unidades). O Tesla Model Y vendeu 137.052 unidades. No primeiro trimestre deste ano, a Volkswagen vendeu 17.316 unidades do ID.3 e 16.646 unidades do ID.4. Já a Tesla, no mesmo período, colocou no mercado 19.621 unidades do Model 3 (sofrendo uma quebra significativa de 40%) e 71.683 unidades do Model Y.

Há depois a questão da China e das marcas que estão a invadir o mundo. A Volkswagen que era líder de vendas de elétricos na China, hoje já foi ultrapassada pela BYD. No mundo, apenas o Volkswagen ID.4 está entre os 10 carros elétricos mais vendidos do mundo.

As margens de lucro nos carros elétricos para as empresas que estão a apostar na transição, são ainda muito reduzidas, principalmente quando comparado com a Tesla e com os carros a combustão, daí a Volkswagen e outras empresas mais antigas, garantirem que, para já, não estão focadas na produção em quantidade,