Prepare a carteira! Vêm aí “grandes” subidas na gasolina e gasóleo

Mais uma sexta-feira e já são conhecidas as previsões de preços para a gasolina e gasóleo. Se está com necessidade de abastecer o depósito de combustível ainda esta semana, faça-o entretanto porque depois vai subir "bastante". Saiba quanto ficará o preço do gasóleo e gasolina.

Combustíveis: gasóleo sobe 2 cêntimos e gasolina 3,5 cêntimos!

Já são conhecidas as previsões de preço dos combustíveis para a próxima semana de 25 a 31 de março. Segundo fontes do setor, o preço do gasóleo deverá subir 2 cêntimos e o da gasolina deverá subir 3,5 cêntimo por litro.

A confirmar-se tais subidas, o preço médio do gasóleo deverá passar para os 1,636 €/l. No que diz respeito à gasolina simples 95, deverá subir para 1,77 €/l.

Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis (gasóleo e gasolina) praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis.