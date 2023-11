Luxeed S7: Elétrico da Chery e da Huawei vai chegar por 33.000 euros

Depois de há um par de meses terem mostrado algumas imagens, finalmente agora a Chery e a Huawei revelaram oficialmente a sua mais recente aposta no mercado dos carros elétricos. Estamos a falar do modelo Luxeed S7, um sedã elétrico de luxo que vai chegar ao mercado por um valor a rondar os 33.000 euros.

Revelado finalmente o elétrico Luxeed S7 da Chery e Huawei

As marcas Chery e Huawei revelaram oficialmente o seu carro elétrico Luxeed S7, um sedã elétrico que vai começar a ficar disponível em pré-venda na China. Trata-se de um veículo bastante elegante, com linhas modernas e um toque desportivo. Esta será assim uma aposta importante das marcas neste mercado de EVs, uma vez que também irá competir com outros elétricos de origem chinesa, como o BYD Han e o Neta S.

Um dos pontos de destaque do Luxeed S7 é, sem dúvida o, seu preço de lançamento, uma vez que vai custar a partir de 250.000 RMB, algo como 33.034 euros. E este é então um valor atraente para os consumidores que se estão a virar cada vez mais para os veículos movidos a bateria.

O veículo conta então com os conhecimentos do mundo automóvel da Chery e com a capacidade tecnológica da Huawei, marca já bem conhecida de todos nós. O Luxeed S7 é um carro de luxo que conta com uma arquitetura EoX da Chery, semelhante a outros dos seus modelos, a qual suporta o carregamento de 800 V e um sistema autónomo de última geração.

No que respeita às dimensões, este novo elétrico chinês mede 4.971 mm de comprimento, 1.963 mm de largura e 1.474 mm de altura.

Ao passarmos para o interior, confirmamos que este Luxeed S7 é mesmo um carro de luxo. Conta com um volante oval de pequenas dimensões, mas o destaque vai mesmo para o grande ecrã LCD de 12,3 polegadas sensível ao toque que funciona assente no sistema operativo HarmonyOS 4 da Huawei. Inclui ainda duas bases de carregamento sem fios de 50 W, e muito mais.

O tecto panorâmico deste EV tem a particularidade de medir 2,6 metros quadrados e consegue bloquear 99,9% dos raios UV. Existem vários extras e funções para descobrir neste elétrico da Chery e da Huawei, uma vez que o carro oferece ao condutor 25 espaços de armazenamento e uma mala capaz de 420 litros.

Veja em maior pormenor este Luxeed S7 no vídeo que se segue.

O motor elétrico do modelo básico é de 292 cv, enquanto que o da variante AWD é de 496 cv. Esta potência permite ao Luxeed S7 ir dos 0 aos 100 km/h em apenas 3,3 segundos. Quanto à bateria, ainda não foram revelados todos os pormenores, mas sabe-se que o modelo base terá um pacote LFP, enquanto que o modelo mais avançado vai contar com uma bateria M3P da CATL.

Este veículo ficará disponível em quatro níveis, o Pro, o Max, o Max+ e o Max RS. A versão Max+ promete mais de 800 km de autonomia e custará 328.000 RMB (~42.000 euros). Já a versão topo de gama Max RS AWD será vendida por 358.000 RMB (~46.000 euros) e oferece 630 km de autonomia.