ANACOM recomenda às operadoras contenção nos preços para 2024

Em 2024 o custo de vida deverá aumentar. Como regulador das comunicações, a ANACOM considera que existem razões económicas e sociais de relevo que devem ser devidamente ponderadas pelas empresas do sector. Nesse sentido, foi recentemente recomendado às operadoras que tenha contenção no aumento de preços.

Portugal: Preço das comunicações aumentou nos últimos 7 anos mais de 30%

Além da contenção ao nível dos aumentos de preços, e à semelhança do que fez em 2022, a ANACOM faz ainda um conjunto de outras recomendações às empresas do sector para evitar que a possibilidade de aumento de preços seja utilizada como instrumento para persuadir os consumidores a aceitar novas fidelizações ou b) não exigir o pagamento dos encargos previstos em caso de denúncia antecipada, etc.

Estas recomendações são feitas num contexto em que mais de 40% da população residente em Portugal estava em risco de pobreza (dados de 2021) e o nível de preços dos serviços de comunicações eletrónicas em Portugal continua significativamente elevado: em 2022, os preços em Portugal estavam 21,1% acima da média da União Europeia.

A despesa em comunicações per capita, em Portugal, aumentou nos últimos 7 anos mais de 30%. Em 2022, Portugal foi um dos países da UE que apresentou um maior crescimento desta despesa, que correspondeu a aproximadamente 370 euros por pessoa, representando cerca de 2,3% do total da despesa em consumo final.

A aplicação de dois aumentos consecutivos de preços com base no IPC, tendo em conta a sua dimensão – até 7,8% em 2022 e uma estimativa de 4,6% em 2023 – terá um impacto relevante no orçamento das famílias