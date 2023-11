Amazon faturou US$ mil milhões através de um algoritmo secreto de aumento de preços

A Amazon é uma empresa que não necessita de apresentações, sendo uma das mais poderosas do ramo tecnológico. Mas segundo as notícias mais recentes, a empresa está a ser acusada pela FTC de conseguir faturar mil milhões de dólares por via de um algoritmo secreto de aumento de preços.

Amazon ganha US$ mil milhões com algoritmo secreto

Segundo as notícias avançadas pela Reuters, a Amazon recorreu a várias estratégias ilegais para controlar as vendas online. Entre essas estratégias existe o uso de um algoritmo secreto capaz de aumentar os preços para as famílias nos Estados Unidos em mais de mil milhões de dólares. A informação foi referida pela Federal Trade Commission (FTC) nesta quinta-feira (2) no âmbito da sua reclamação anterior contra a empresa.

Recordamos que o processo da FTC foi aberto no passado mês de setembro e embora na altura muitos pormenores tenham sido ocultados do público, uma versão com menos redações foi divulgada nesta quinta-feira no Tribunal Distrital dos EUA em Seattle.

Segundo os detalhes revelados pela entidade norte-americana, a Amazon criou um "algoritmo secreto com código interno denominado 'Projeto Nessie' para identificar produtos específicos para os quais prevê que outras lojas online seguirão os aumentos de preços da Amazon. A Amazon usou o Projeto Nessie para extrair mais de mil milhões de dólares diretamente dos bolsos dos americanos".

Por sua vez, o porta-voz da Amazon, Tim Doyle, disse que a FTC "descaracteriza grosseiramente" esta mesma ferramenta e acrescenta que a empresa já deixou de a usar há vários anos. Doyle explicou que "Nessie foi usado para tentar impedir que a nossa correspondência de preços resultasse em resultados incomuns, onde os preços se tornassem tão baixos que se tornassem insustentáveis".

A denúncia indica que a Amazon começou a testar o algoritmo de preços em 2010 com o intuito de ver se outras lojas online acompanhavam os seus preços e também para aumentar os preços de produtos que provavelmente seriam rastreados pelos concorrentes. E a FTC diz que depois da concorrência igualar os preços, a Amazon continuou a vender os produtos com os valores inflacionados, o que resultou num lucro excessivo de mil milhões de dólares.

A autoridade norte-americana diz que "Embora o Projeto Nessie esteja atualmente parado, a Amazon pode reativá-lo a qualquer momento. Na verdade, a Amazon considerou repetidamente ativá-lo – e não há obstáculos que impeçam a Amazon de o fazer".