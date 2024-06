Utiliza o Booking? Plataforma alerta para o aumento de fraudes

O verão chegou e, com ele, as férias. O início da época das viagens motivou a plataforma de reservas Booking a alertar os utilizadores para o aumento das burlas com Inteligência Artificial (IA). Muita atenção a marcar as suas estadias!

O aviso foi feito pela responsável pela segurança da informação de uma das maiores plataformas de reservas para férias e escapadinhas. Segundo a Agence France-Presse, Marnie Wilking, do Booking.com, observou que no último ano e meio se registou um aumento alarmante dos ataques de phishing, com alguns relatórios a indicarem um aumento de 500 a 900% a nível global em vários setores, nomeadamente, o das viagens.

Este crescimento impressionante é fruto do advento das tecnologias de IA generativa, que aumentaram a sofisticação dos ataques. Conforme já vimos várias vezes, os esquemas de phishing tentam enganar as vítimas, incentivando-asa revelar informações sensíveis, como credenciais de início de sessão ou dados financeiros.

Setor das viagens é apetecível para atacantes, segundo o Booking

Os sites relacionados com viagem são alvos especialmente apetecíveis, pelas informações pessoais e financeiras que os viajantes partilham. De facto, o lançamento do ChatGPT marcou um ponto de viragem, com os burlões a utilizarem estas ferramentas para criar mensagens de e-mail de phishing persuasivas.

De acordo com Marnie Wilking, esses e-mails gerados por IA não são apenas gramaticalmente corretos, mas, também, são capazes de operar em vários idiomas, tornando-os mais persuasivos e mais difíceis de detetar.

Para combater esta ameaça crescente, Marnie Wilking aconselha os viajantes, bem como os anfitriões, a adotarem a autenticação de dois fatores (2FA), reforçando a proteção das suas atividades online. Embora a configuração da 2FA possa ser um pouco inconveniente, Wilking enfatizou a sua eficácia na prevenção de phishing e roubo de credenciais.

Além deste método, a responsável pela segurança da informação da plataforma Booking recomendou ter muita atenção ao lidar com e-mails ou anexos. Em caso de dúvida, o utilizador deve, sempre, contactar o alojamento ou o apoio ao cliente da plataforma.