Deixaria a IA gerir o seu dinheiro? UBS diz que a interação com os bancos está a mudar

A Inteligência Artificial (IA) está a chegar a vários setores e áreas, servindo para os potencializar. Em matéria de dinheiro não é diferente e, segundo a UBS, a tecnologia já está a mudar a forma como os clientes interagem com os bancos e banqueiros. Deixaria a IA gerir o seu dinheiro?

De acordo com Sabine Keller-Busse, responsável pela atividade doméstica da UBS, a IA está a mudar a forma como os clientes interagem com os seus banqueiros. Conforme citado pela Reuters, numa tendência que se prevê crescente, os clientes utilizam ferramentas alimentadas pela IA, como o ChatGPT, para elaborarem estratégias financeiras.

Durante o Fórum Point Zero, em Zurique, Keller-Busse enfatizou que o banco suíço está a testemunhar uma mudança significativa no comportamento do cliente, motivado pelas cada vez mais disponíveis e completas ferramentas de IA.

No nosso setor, isso também acontecerá, porque com o ChatGPT há mais dados disponíveis.

Disse Keller-Busse, comparando este advento da IA com a forma como os pacientes visitam os médicos com uma ideia pré-diagnosticada das suas doenças ou necessidades, construída com a ajuda do "Dr. Google".

Da mesma forma, os clientes estão a abordar os banqueiros com ideias e estratégias formuladas através da IA.

Banco UBS abraçou a IA

No ano passado, o banco suíço lançou um programa-piloto de crédito instantâneo destinado às pequenas e médias empresas, que muitas vezes necessitam de um acesso rápido à liquidez. Este serviço, que é alimentado por IA, simplifica o processo de crédito, contornando os agentes tradicionais e acelerando significativamente o processo de aprovação para estes produtos padrão.

Isto é, segundo Keller-Busse, "apenas o começo do que veremos".

Além disso, na semana passada, o gabinete de investimento principal da UBS divulgou as suas perspetivas para 2024, referindo o impacto da IA nas expetativas de lucro da empresa e na dinâmica do mercado.

Após um forte desempenho no primeiro semestre do ano, na maioria impulsionado pelos avanços da IA, Keller-Busse da UBS enfatizou a importância de manter uma carteira de investimentos diversificada. Afinal, o banco vê a IA como uma das maiores oportunidades de investimento na história da humanidade, e aconselha os investidores a garantir que as suas carteiras sejam "habilitadas para IA".

Nesse sentido, a UBS está particularmente otimista relativamente às empresas de semicondutores, que estão atualmente a beneficiar de elevados níveis de investimento em IA. No entanto, adverte que os receios de sobreinvestimento podem levar a uma correção do mercado na segunda metade do ano, sugerindo que as estratégias de preservação de capital podem ajudar a mitigar este risco.

Deixaria a IA gerir o seu dinheiro?

Entretanto, um relatório da empresa global de transformação digital GFT mostra que os clientes bancários dos Estados Unidos estão a aceitar cada vez mais a IA nas suas experiências bancárias, desde que haja transparência.

De acordo com o Banking Disruption Index, 44% dos consumidores americanos estão satisfeitos com a IA no setor bancário. Eles são favoráveis às aplicações de IA para melhorar as tarefas bancárias diárias e reforçar as medidas de segurança cibernética.

O inquérito a 2002 consumidores norte-americanos revelou que 32% destes estão abertos à utilização de ferramentas baseadas em IA para planeamento financeiro e orientação de poupanças, tais como estratégias de orçamento e investimento.

