Atenção a esta burla que chega pelo WhatsApp. Esteja atento…

O WhatsApp passou a ser a plataforma de comunicações, para chegar até às vítimas, preferida dos burlões. Se receber mensagens de números desconhecidos, é melhor estar muito atento.

Se usam o WhatsApp tenham cuidado! São várias burlas a circular...

Se usa o WhatsApp é melhor estar atento a todas as mensagens que lhe chegam. Atualmente os esquemas que circulam são muito e as "histórias" contadas também. Num dos mais recentes esquemas, os burlões perguntam às vítimas se querem ganhar dinheiro. Se a resposta for afirmativa, é enviado um link para que as pessoas passem a seguir uma determinada página.

Para que o pagamento seja feito, são pedidos os dados bancários. E é aí que a vítima é burlada.

Além desta burla circulam outras como é o caso da a "atualização" do esquema "Olá Pai, Olá mãe", no qual os burlões usam novos elementos para enganar as vítimas. Os burlões já associam uma foto ou um nome às mensagens de WhastApp, o que lhes dá mais credibilidade e pode aumentar o número de vítimas. Essas fotos são públicas, encontradas, por exemplo, nas redes sociais, parecendo mais fidedigno.

Se usa o WhatsApp tenha cuidado! Aqui ficam algumas dicas: