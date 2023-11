Conhece a regra dos 30 centímetros? Pode ajudar a melhorar o Wi-Fi em sua casa

A regra dos 30 centímetros é um dos métodos utilizados para posicionar o router e melhorar o alcance da sua rede Wi-Fi doméstica. Esta é uma das coisas que deve ter em conta se quiser melhorar o seu sinal.

Hoje em dia, é normal ter vários dispositivos ligados à sua rede Wi-Fi em casa. Algumas pessoas têm um telemóvel e uma smart TV, mas também podem ter computadores portáteis, colunas inteligentes, aspiradores, tablets, dispositivos ligados à TV e muito mais. E, claro, todos estes dispositivos estão a competir entre si para utilizar o seu Wi-Fi.

Há várias formas de organizar estes dispositivos de modo a obter uma ligação estável. Pode alterar o canal Wi-Fi para utilizar o que estiver menos saturado pelos vizinhos da sua rede e pode organizar os seus dispositivos nas bandas Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz para que cada um utilize a que mais lhe convém.

Mas, mesmo assim, por vezes isto não é suficiente, simplesmente porque há aparelhos que conseguem ocupar mais espaço na rede. Para evitar isso, existe a regra dos 30 centímetros, que diz que os aparelhos ligados devem estar a uma distância mínima de 30 centímetros do router.

Por outras palavras, não é boa ideia deixar um dos seus dispositivos ligados ao Wi-Fi mesmo ao lado do router.

Dispositivos perto do router interferem na distribuição do Wi-Fi

Como Aman Bhatti, diretor de propostas da Sky Broadband, explicou ao The Sun, quando se tem um dispositivo ligado ao router, este copia a intensidade do sinal. Ao copiar e monopolizar o sinal, este dispositivo ligado ao Wi-Fi perto do router fará com que o sinal seja distribuído de forma menos uniforme e pior, criando interferências e afetando a velocidade de outros dispositivos.

Aqui, o que se deve ter em conta é que 30 centímetros é uma distância mínima, sendo aconselhável manter o dispositivo mais afastado para evitar mais interferências. Há mesmo aparelhos como as smart TVs em que se recomenda uma distância entre 1,5 e 1,8 metros.

Para além disto, lembre-se que existem muitas outras formas de amplificar o sinal Wi-Fi. Estas vão desde o local onde colocar o router para que o sinal seja melhor distribuído pela sua casa, à alteração do canal Wi-Fi, à escolha entre as bandas Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz ou à colocação das antenas. E se não forem suficientes, pode utilizar repetidores Wi-Fi ou outros aparelhos para o amplificar.

