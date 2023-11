Xiaomi faz escolhas perfeitas para presentes, nas promoções do 11.11

O Natal está à porta e, como tal, a tradição diz que os presentes fazem parte dessa festa... na medida do possível. Para ajudar nessa escolha, a Xiaomi selecionou algumas opções adequadas para oferecer e ponderadas no preço, que varia entre os 24€ e 136€, onde se inclui o novíssimo POCO C65

Xiaomi Smart Band 8 e Smart Band 8 Active

As smart bands são uma excelente aposta para aqueles que procuram monitorizar a sua atividade física e registar todo o processo de evolução. Aquando do lançamento do seu 13T, a Xiaomi apresentou o que de novo desenvolveu neste campo das bandas inteligentes, dando a conhecer a Smart Band 8 e a Smart Band 8 Active.

Com um ecrã AMOLED de 1,62 polegadas e luminosidade adaptável, a Smart Band 8 chega renovada e elegante, mais fina e leve do que a geração anterior, oferecendo mais de 150 modos desportivos e uma bateria que vai além dos 16 dias de autonomia. A monitorização diária da saúde do utilizador, bem como as análises da atividade física, são mais-valias a considerar.

Por sua vez, a versão Active, com um ecrã de 1,47 polegadas, dispõe de mais 50 modos desportivos e uma autonomia de 14 dias. Esta alternativa é resistente à água até aos 50 metros de profundidade.

As novas Xiaomi Smart Band 8 e Xiaomi Smart Band 8 Active estão disponíveis, respetivamente, por cerca de 40€ e 24€ (IVA incluído), após serem aplicados os descontos automáticos. Ambas são as versões Globais. Os portes são gratuitos.

Xiaomi Smart Band 8

Xiaomi Smart Band 8 Active

Mi TV Box S (2nd Gen)

Com uma resolução 4K Ultra HD, com suporte para Dolby Vision e HDR10+, a Xiaomi TV Box S (2.ª Geração) ajuda a mostrar nitidamente todos os detalhes claros e escuros com uma qualidade de imagem mais próxima da realidade, tornando cada imagem mais vívida e envolvente. A box compacta também suporta as tecnologias Dolby Atmos e DTS-HD, que proporcionam uma experiência de áudio cinematográfica imersiva e maravilhosa, tanto no conforto da sala ou em qualquer outro lugar.

A Xiaomi TV Box S (2ª Geração) funciona com o Google TVTM2, agora com o Google Assistant incorporado. Assim, os utilizadores podem dar comandos de voz, como procurar programas ou vídeos, verificar o tempo e definir o calendário, além de controlar outros dispositivos compatíveis com o Google Home.

A nova Xiaomi TV Box S também oferece a tecnologia integrada Google Chromecast que permite transmitir o conteúdo e aplicações favoritas do telemóvel, tablet ou portátil diretamente para a TV ou colunas.

Está equipada com um processador quad-core tem comando remoto Bluetooth fácil de usar vem com botões de atalho para acesso rápido às aplicações mais populares. Vem ainda com uma porta USB 2.0, uma porta HDMI 2.0b e uma saída AV de 3,5 mm, permitindo liga-la a vários dispositivos externos.

Está disponível por cerca de 55€ (IVA incluído).

Mi TV Box S (2nd Gen)

Xiaomi TV Stick 4K

O Xiaomi TV Stick 4K permite levar à televisão, seja ela smart ou não, o Android TV e todas as funcionalidades nele disponíveis. Poderá ser um produto ótimo para levar de férias, garantindo assim acesso a todos os conteúdos de multimédia que normalmente consome em casa.

Além de vir com Android TV e acesso à Play Store, ainda proporciona reprodução de conteúdos em 4K com Dolby Vision. Suporta ainda Dolby Atmos e DTS HD, e ainda pode ser controlada via Google Assistant.

Está disponível por cerca de 47€ (IVA incluído), após aplicados os descontos automáticos.

Xiaomi TV Stick 4K

POCO C65

O POCO C65 apresenta-se como um smartphone de entrada de gama mas traz características ainda não habituais neste segmento.

Em concreto, o POCO C65 é Dual-SIM e traz um generoso ecrã IPS de 6,74" com 90 Hz, o que só por esse facto torna este smartphone muito mais interessante. Tem um SoC MediaTek Helio G85 com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, expansível para cartão microSD dedicado.

Tem câmara traseira de 50MP com AI e flash LED e frontal de 8 MP. Traz jack 3.5mm, o que pode ainda ser uma vantagem para muitos utilizadores.

A bateria é de 5000 mAh com carregamento rápido a 18W, tem sensor de impressões digitais na lateral, suporta Wi-Fi ac, Bluetooth 5.3 e tem rádio FM.

O POCO C65 está disponível por 136€ (IVA incluído), após serem aplicados os descontos automáticos da página do produto.

POCO C65