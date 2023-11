Temos um Canal no WhatsApp! Siga-nos por lá e acompanhe todas as novidades

Como não poderia deixar de ser, o Pplware já tem um Canal no WhatsApp. Esta via permitir-lhe-á aceder aos conteúdos mais rapidamente, para não perder pitada do que se passa em Portugal e no mundo, em matéria de tecnologia, ciência e inovação.

Falamos-lhe desta novidade há umas semanas, aquando da chegada dos Canais ao WhatsApp, em mais de 150 países. A plataforma já vinha, contudo, a testar esta funcionalidade há alguns meses.

Os Canais do WhatsApp procuram ser um serviço de transmissão mais direto, estando separados das conversas de chat dos utilizadores, pelo que a pessoa escolhe quem quer seguir e os conteúdos que pretende acompanhar. A empresa garante que as informações pessoais de administradores e seguidores são privadas, pelo que a utilização dos Canais é anónima.

Agora, o Pplware possui um Canal no WhatsApp, com o objetivo de lhe entregar a informação mais rapidamente e de forma mais direta.

Para acompanhar as novidades do mundo da tecnologia, ciência e inovação, basta aceder a este link e clicar em Seguir, no canto superior direito.

De modo a não perder pitada, pode ainda ativar as notificações do Canal, clicando no sininho que aparecerá também no canto superior direito, após seguir o Canal.

Além do link, pode entrar no Canal do Pplware, lendo o código QR abaixo, com a câmara do seu telemóvel: