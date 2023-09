Canais do WhatsApp ao estilo do Telegram já estão disponíveis

O Telegram é conhecido por muitos utilizadores pelos seus canais que servem, por exemplo, para divulgação de informação sobre um determinado tema. O WhatsApp já estava a explorar esta funcionalidade, com testes a decorrer há vários meses. Agora, os Canais do WhatsApp estão disponíveis em mais de 150 países.

O WhatsApp lançou hoje a nova funcionalidade Canais em mais de 150 países, passando a oferecer ao utilizador uma forma privada de receber atualizações que são importantes para si.

Os Canais do WhatsApp têm como objetivo criar um serviço de transmissão mais privado disponível. São separados das conversas de chat dos utilizadores e a pessoa escolhe quem quer seguir e esta informação não fica visível para outros seguidores. A empresa garante que as informações pessoais de administradores e seguidores se mantém privadas.

O serviço já estava disponível em 10 países e agora há novidades que chegam com o alargar dos mercados. Agora, por exemplo, é possível encontrar canais para seguir que são filtrados automaticamente com base no país do utilizador. É possível visualizar canais novos, mais ativos e populares com base no número de seguidores.

É também possível reagir com emojis para dar feedback e ver uma contagem do total de reações. Como cada pessoa reage não será mostrado aos seguidores.

Em breve, os administradores poderão fazer alterações nas suas atualizações por até 30 dias, quando serão eliminada automaticamente dos servidores do WhatsApp. Finalmente, sempre que o utilizador encaminhar uma atualização para conversar ou grupos, ela incluirá um link para o canal para que as pessoas possam saber mais.

Para os próximos meses, o WhatsApp promete mais atualizações importantes.