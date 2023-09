Da casa à rua: toda a tecnologia que precisa com grandes descontos

Com muitas promoções a decorrer na Geekbuying, fizemos uma seleção de vários produtos úteis para a casa ou para a deslocações mais curtas na rua. São aspiradores, trotinetes e até uma estação de energia.

Limpeza em casa

Robô aspirador Roborock Q8 Max

O Roborock Q8 Max pode ser controlado via smartphone, com recurso ao mapeamento 3D da casa, recorrendo ao sistema de sensores LiDAR. O mapeamento permite criar até 4 mapas, ideal para casas com mais do que um piso. Ainda podem ser criadas zonas interditas virtuais, para onde o aspirador não vai.

O aspirador tem um poder de sucção de 5500 Pa e uma potência de 59W. A bateria proporciona uma autonomia de 240 minutos no modo silêncio.

Tem um depósito de lixo de 470ml e ainda um tanque de água de 350ml, com uma mopa que pode ser utilizada de forma opcional, garantindo uma maior limpeza.

O robô aspirador Roborock Q8 Max está disponível em promoção de lançamento por apenas 389€, com oferta de um conjunto de acessórios no valor de 55€.

Roborock Q8 Max

Aspirador vertical Shunzao Z15

Um aspirador vertical proporciona uma maior versatilidade na limpeza. Se o robô é perfeito para a limpeza do dia a dia, principalmente para quem tem animais em casa ou para fazer a limpeza de zonas mais utilizadas como a cozinha ou a casa de banho, o aspirador vertical é para todas as ocasiões, desde as limpezas mais leves às mais profundas.

O modelo em destaque em um poder de sucção de 210AW, tem uma escova rotativa que garante uma limpeza profunda do chão e ainda oferece acessórios para aspiração de sofás e colchões, ou para aspiração de cortinados ou tetos (entre outras). Além disso, tem uma bateria que livra o utilizador de fios que só atrapalham no processo de limpeza. A bateria tem autonomia para 60 minutos de aspiração, no modo menos potente.

O aspirador vertical Shunzao Z15 está disponível por apenas 235,43€, utilizando o código de desconto GKB23SS08.

Shunzao Z15

Deslocação rápida em cidade

Trotinete elétrica Atomi Alpha

A trotinete elétrica é uma opção ideal para quem se desloca com distâncias relativamente curtas, como de casa para o trabalho, para a escola, para ir à mercearia ou comprar pão à padaria. A sua utilização é segura para o condutor e para todos os outros que circulam na estrada, cumprindo as regras de trânsito como qualquer outro meio de transporte.

Este modelo Atomi Alpha apresenta-se com uma construção em liga de alumínio com resistência a água (IP65), é preta e pesa 16,4 kg, sendo dobrável. Esta característica permite que seja arrumada na mala do carro e em casa de forma mais simples e ocupando menos espaço.

Tem um motor de 650W e uma bateria de 10A (36V) o que lhe permite atingir uma velocidade máxima de 25km/h e uma autonomia de 40km. Além disso, ainda pode subir inclinações de 20º só com a ajuda do motor.

Apresenta um pequeno painel com informações como nível de bateria ou quilómetros percorridos e pode ser ligada a uma app onde serão também apresentadas várias informações. Tem ainda luzes na frente e traseira, além de um uma faixa de LEDs na estrutura do guiador e do apoio de pés, garantindo uma maior segurança à noite.

A trotinete elétrica Atomi Alpha está disponível por 289,77€, utilizando o código de desconto NNNFRAAS.

Atomi Alpha

Trotinete elétrica JOYOR S10-S

Outras opção no mundo das trotinetes é a JOYOR S10-S, um modelo mais robusto, preparado para terrenos mais acidentados. Tem motor duplo de 1000W e suporta um peso até 120 kg. A velocidade máxima que atinge são os 65 km/h e tem uma autonomia que varia entre os 70 e os 85km/h.

Além dos amortecedores nas rodas de 10", tem travões de disco à frente e atrás. Esta trotinete elétrica pesa 27kg.

A trotinete elétrica JOYOR S10-S está disponível por 764,99€ com o código de desconto NNNAFFS699.

JOYOR S10-S

Energia em casa ou na rua sem falhas

Estação de energia OUKITEL BP2000

A OUKITEL BP2000 é uma power station com bateria de 2.048 Wh, mas que pode ser aumentada com as baterias de expansão. Com um total de 7 destas baterias, o BP2000 pode atingir uma capacidade de 16.384 Wh. A elevada capacidade e compatibilidade com 99% de todas as unidades de armazenamento de energia disponíveis no mercado também qualificam este produto como um parceiro prático para sistemas compactos de energia solar.

Tem um carregamento rápido de 1.800 watts, que permite que o nível da bateria suba de 0% a 80% em 90 minutos. O carregamento duplo com PV1000 e AC1500W é ainda mais rápido. A bateria chega a 80% em apenas uma hora.

Além disso, a estação de energia oferece uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS). No caso de uma queda de energia, entrará em ação em 10 ms para a sua ligação de energia convencional e continuará a fornecer energia a dispositivos importantes, como o frigorífico ou o computador. A tecnologia LiFePO4 usada neste produto garante uma vida útil longa mais de 3.500 ciclos de carregamento e, portanto, até 10 anos de vida útil da central elétrica.

A estação de energia OUKITEL BP2000está disponível em promoção, por 1189,77€ utilizando o código de desconto NNNTDCOKT2.

OUKITEL BP2000

Estas e outras promoções estão disponíveis numa semana de promoções imperdíveis, na Geekbuying. Todos os preços aqui referidos incluem IVA, e o envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu, com entrega rápida e isento de custos adicionais.

Pode ainda seguir o guia de promoções usufruir dos seguintes código de desconto: