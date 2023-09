Microsoft lança o cartão Xbox Mastercard para os jogadores ganharem pontos com compras

A Microsoft apresentou recentemente o seu novo cartão Xbox Mastercard, que vai permitir aos utilizadores ganharem pontos que podem depois trocar por conteúdos de jogos. Para já a novidade ainda só está disponível para os Estados Unidos e é apresentada como uma forma dos jogadores obterem mais valor da Xbox.

Conheça o novo cartão Xbox Mastercard da Microsoft

Foi nesta segunda-feira (11) que a Microsoft anunciou oficialmente o seu novo cartão Xbox Mastercard, uma nova forma dos jogadores conseguirem ganhar mais valor com jogos. A empresa refere que este é um cartão gratuito e emitido pelo banco Barclays.

O Xbox Mastercard permite que os titulares ganhem pontos consoante vão fazendo as suas compras diárias. Depois, podem resgatar esses mesmos pontos em jogos e outros conteúdos na plataforma xbox.com. Para já, o cartão foi apenas lançado em exclusivo para Xbox Insiders que se encontrem no território continental dos Estados Unidos da América, no Alasca e no Hawai, ficando disponível para estes utilizadores a partir do próximo dia 21 de setembro. No ano que vem, ficará também disponível para os jogadores no geral residentes nos 50 estados norte-americanos.

A Microsoft adianta que esta ideia surgiu porque os jogadores têm interesse em obter mais valor da Xbox e este meio acaba por o conseguir através das compras. Desta forma, os jogadores podem ganhar pontos no cartão por cada dólar gasto em compras.

Nessas compras estão incluidos os seguintes serviços:

Xbox e Microsoft – Ganhe 5x pontos de cartão em produtos qualificados na Microsoft Store

Serviços de streaming – Ganhe 3x pontos no cartão em serviços de streaming qualificados, como Netflix e Disney+

Serviços de entrega de jantares - Ganhe 3x pontos de cartão em serviços de entrega de jantar qualificados, como Grubhub e DoorDash

Compras diárias – Ganhe 1x pontos de cartão em todas as outras compras diárias

Para além destes pontos, o Xbox Mastercard oferece ainda mais algumas vantagens, como por exemplo:

Bónus de 5.000 pontos de cartão (no valor de 50 dólares) após a primeira compra

3 meses de Xbox Game Pass Ultimate para novos membros do Game Pass após a primeira compra

Possibilidade de personalizar o cartão entre 5 diferentes desenhos

Flexibilidade de uso com pagamentos sem contacto e carteiras digitais

Como referido, para já este cartão só está disponível para os EUA. Portanto, resta aguardar para saber se a Microsoft também terá alguma intenção de alargar a sua disponibilidade a outros territórios.