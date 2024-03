Microsoft revela que o Copilot não pode ser removido do Windows 10 por agora

Ainda que tenha sido preparado para o Windows 11, o Copilot, a IA da Microsoft, acabou por ser trazido para o Windows 10, onde se espera que ainda ajude os utilizadores em muitas tarefas. Entretanto, a Microsoft veio revelar que esta nova versão será permanente e não poderá ser removida pelos utilizadores, pelo menos por agora.

A IA parece estar a tomar de assalto os produtos da Microsoft, tornando-os ainda mais interessantes e, principalmente, mais úteis. Com o nome Copilot, a gigante do software quer criar uma interface única e adaptada a cada momento, com o Windows 10 e 11 a serem beneficiados.

No caso dos sistemas operativos, e dado o fim do suporte ao Windows 10, tudo parecia bem, definido. Seria o Windows 11 a receber esta novidade e a mostrar o caminho na IA e como isso poderá ajudar os utilizadores no seu dia a dia e na gestão das suas tarefas.

Isso acabou por não ser uma realidade e a Microsoft teve a coragem de trazer para o Windows 10 o Copilot. Este não é desejado por todos, mas agora sabe-se que terá mesmo de permanecer neste sistema e não pode ser removido ou desinstalado pelos utilizadores.

Ainda assim, a Microsoft parece ter uma forma de ajudar os utilizadores. A solução apresentada é simples e "embora atualmente não ofereçam suporte à desinstalação do Copilot, pode clicar com o botão direito do rato no ícone do Copilot e removê-lo para que ele não apareça sempre na barra de tarefas".

Ainda que possa ser uma solução temporária, esta é ainda a forma mais eficiente e rápida de ter o Copilot fora do Windows 10. Claro que este poderá ser chamado a qualquer momento, com o recurso ao atalho Windows + C, mostrando depois a sua interface e as opções de pesquisa.

Espera-se que o Windows 10 e até o 11 possam ver o Copilot removido. A Microsoft deverá tentar manter estas propostas presentes nos seus sistemas. A ideia deverá ser habituar os utilizadores à sua existência e à sua utilização, para que estes depois se tornem regulares.