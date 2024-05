Windows 11 recebe o Recall, uma novidade que se lembra de tudo o que fez no PC

O dia de ontem foi recheado de novidades da Microsoft para a IA e para o Windows. Os novos computadores Copilot+ repletos de IA serão uma realidade em breve e a acompanhar vêm mais novidades. Uma delas é o Recall, uma estreia que se lembra de tudo o que fez no PC.

Microsoft quer trazer mais IA para o Windows 11

Com todas as potencialidades da IA, a Microsoft quer aproveitá-las e colocá-las no Windows 11. Assim, lançou o Recall: um novo recurso de IA para o Copilot+ PC que pode pesquisar com eficácia qualquer coisa que os utilizadores tenham feito no seu PC com Windows.

A Microsoft diz que o Recall conseguirá usar a IA para pesquisar com eficácia toda e qualquer coisa que tenha sido feita no Windows. O recurso pode fazer coisas como recuperar separadores no browser de até semanas atrás ou encontrar uma mensagem específica enviada no Discord. O recurso é comparado ao PC ter uma “memória fotográfica”.

Recall usa recursos avançados de processamento do Copilot+ PC para captar imagens do seu ecrã ativo a cada poucos segundos. Os instantâneos são cifrados e guardados no disco do seu PC. Pode usar o Recall para localizar o conteúdo visualizado no seu PC usando a pesquisa ou numa barra de linha do tempo que permite percorrer os instantâneos. Após encontrar o instantâneo que procurava no Recall, ele será analisado e oferecerá opções de interação com o conteúdo. O Recall também permitirá que abra o instantâneo na app original em que foi criado e, à medida que o Recall for refinado ao longo do tempo, ele abrirá o documento, site ou e-mail de origem real numa captura de ecrã. Esta funcionalidade será melhorada durante a fase de visualização do Recall.

Um recurso de linha do tempo poderá mostrar no que o utilizador trabalhava antes num formato deslizável. Até vídeos e áudio são transcritos em tempo real para que também possa pesquisá-los. A Microsoft afirma que o Recall é executado inteiramente no dispositivo e que nenhum dos dados gerados será usado no treino de modelos de IA.

Novidade que se lembra de tudo o que fez no PC

O utilizador poderá especificar quais as apps ou conteúdo que nunca devem ser processados ​​pelo Recall. Além disso, vai ignorar automaticamente “certos tipos de conteúdo”, como a navegação InPrivate no Microsoft Edge. Finalmente, o utilizador poderá colocar em pausa os instantâneos a qualquer momento clicando num ícone.

Como esperado, o Recall estará disponível apenas em “PCs Copilot+” com chips Qualcomm e NPUs. Além disso, precisará de pelo menos 25 GB de espaço em disco para manter aproximadamente 3 meses de instantâneos.