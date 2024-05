Portugal: é este o melhor vídeo do meteoro! Até Will Smith ficou “doido”

Apesar de já ter acontecido há algum tempo, o meteoro que atravessou Portugal continua a ser notícia, chegando aos quatro cantos do mundo. Will Smith republicou um vídeo de uma jovem portuguesa que está a ter um super sucesso de visualizações. Ora veja.

Meteoro percorreu cerca de 500 km

A internet tem destas coisas. "Do nada", liga-se a câmara do smartphone, mete-se a filmar e apanha-se um cenário único digno de um filme. Com o nickname milarefacho, a jovem portuguesa fez uma captura fabulosa do momento em que o meteoro passou em Portugal.

O vídeo tem tido enorme feedback dos utilizadores, mas há uma partilha "especial". Will Smith, ator de Hollywood, repartilhou o vídeo com a legenda "Este é o tipo de vídeo que inspiraria uma cena de filme. Visão incrível em Portugal".

De relembrar que no passado dia 18 foi avistado em Portugal um meteoro. Segundo as informações, o fragmento rochoso terá entrado na atmosfera em Badajoz. Depois percorreu os céus de Portugal, mas aparentemente "extinguiu-se", sem atingir o solo, sendo por isso caracterizado como sendo um meteoro. Entrou na atmosfera a uma velocidade de 45 quilómetros por segundo (161 mil km/h) e percorreu cerca de 500 km. Inicialmente as informações indicaram que teria caído em Portugal, mas, tal como referido, não atingiu o solo.