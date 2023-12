NY Times processa OpenAI e Microsoft por violação de trabalhos com direitos de autor

A Inteligência Artificial tem tomado conta de grande parte das notícias diárias relacionadas com o mundo tecnológico. No entanto, agora o jornal The New York Times processou a OpenAI e a Microsoft por violação de trabalhos que estavam protegidos por direitos de autor.

OpenAI e Microsoft processadas pelo NY Times

De acordo com as mais recentes notícias avançadas pela agência Reuters, o jornal The New York Times processou as empresas OpenAI e Microsoft nesta quarta-feira (27). No que respeita ao motivo por detrás deste processo está a acusação de que as duas gigantes tecnológicas usaram milhões de artigos do jornal norte-americano que estavam protegidos por direitos de autor sem a permissão do meio de comunicação, sendo que o objetivo desta utilização indevida foi o treino de tecnologias de Inteligência Artificial.

Segundo o NY Times, o jornal é a primeira grande organização de comunicação social dos Estados Unidos da América a processar a OpenAI, dona do popular sistema OpenAI, e a Microsoft, por violação de direitos de autor. A queixa apresentada pelo jornal no tribunal federal de Manhattan indica que "os réus procuram aproveitar o enorme investimento do The New York Times no seu jornalismo, utilizando-o para construir produtos substitutos sem uma permissão ou um pagamento".

Os detalhes revelados pela notícia indicam que o The New York Times não pretende conseguir um valor específico neste processo judicial, mas disse acreditar que a OpenAI e a Microsoft causaram "mil milhões de dólares" em danos por terem copiado e usado de forma ilegal os seus trabalhos e obras.

Para já, nem a OpenAI nem a Microsoft haviam ainda respondido aos pedidos de comentários solicitados pela Reuters.