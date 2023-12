Tesla: três estudantes “piratearam” o piloto automático

A Tesla não é uma marca qualquer. Conseguiu mudar o paradigma secular da indústria automóvel. Mas mais que eletrificar os veículos, a empresa de Elon Musk deu-lhe modernidade, colocou o desafio de um dia estes carros poderem ser autónomos no aspeto da condução. O conceito este em teste num evento sobre tecnologia, segurança e privacidade de dados. Foi neste âmbito que três estudantes "piratearam" o piloto automático e descobriram o tão desejado "easter egg" Tesla.

Três estudantes da TU Berlin conseguiram piratear o piloto automático de um Tela. Ao fazê-lo, descobriram também o chamado modo Elon. Os investigadores conseguiram explorar uma vulnerabilidade no hardware do veículo. Também conseguiram ver quais os dados que o piloto automático (full self-driving" ou FSD) envia para a empresa durante o funcionamento, de modo a treinar a sua IA.

Estes dados também seriam interessantes para os rivais, pelo que é surpreendente que a Tesla não tenha proporcionado uma melhor proteção neste capítulo. As pessoas envolvidas fizeram uma apresentação sobre este assunto no 37.º Chaos Communication Congress.

O "easter egg" tão desejado nos Tesla

A propósito, o modo Elon mencionado no início não é uma aquisição por Elon Musk, mas um modo autónomo em que o condutor não tem de manter as mãos no volante. É claro que, atualmente, este modo não pode ser utilizado legalmente.

De resto, o hack não representa um risco para a segurança: tem de haver acesso direto à placa de circuitos. Por conseguinte, esta tem de ser retirada do veículo. E, claro, isso não é algo que possa ser conseguido na natureza. O acesso foi obtido através dos chamados ataques de falha de tensão (voltage-glitching).

Um dos maiores eventos de piratas informáticos do mundo

O Chaos Communication Congress, uma conferência anual organizada pelo "Chaos Computer Club" decorre em Leipzig, na Alemanha. O congresso é dedicado à área da tecnologia, relacionada com a Segurança e a Privacidade de dados e liberdade de expressão online.

O evento abriu portas hoje, com palestras e workshops, e nele podem participar todos os curiosos, até sábado.