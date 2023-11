Primeiro restaurante drive-in da Tesla está a ganhar forma

Elon Musk já havia mencionado a possibilidade de abrir um drive-in assinado pela Tesla, mas o plano demorou alguns anos a concretizar-se. Agora, parece estar a ganhar forma, em Hollywood.

A Axios recorda que Elon Musk disse, há cinco anos, que iria erguer um drive-in "old school", com patins e rock, numa das estações Supercharger da Tesla, em Los Angeles.

Segundo o Ottomate, um boletim informativo, em agosto, a Tesla conseguiu a aprovação do Departamento de Construção e Segurança de Los Angeles "para estabelecer um Supercharger com restaurante e cinema drive-in".

Além disso, a licença afixada no local, em 7001 West Santa Monica Blvd., West Hollywood, indica que o empreiteiro é a PCL Construction. Por sua vez, a empresa de arquitetura é a Stantec, que concebeu e construiu uma instalação de tratamento de águas para a Tesla na Bay Area, com a PCL.

Isto indica que a Tesla estará, de facto, a trabalhar no seu drive-in, estilo anos 50, a ser integrado numa estação de Superchargers com 32 pontos de carga, na histórica Route 66, segundo o Electrek.

O plano prevê uma estrutura de restaurante de dois andares, rodeada por 32 postos de carregamento, com dois ecrãs de cinema e um bar no telhado. Ao nível do rés do chão, os empregados de mesa podem levar refeições às pessoas que encomendaram a partir dos seus carros.