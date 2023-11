Sabia que a Terra tem duas grandes "bolhas" no seu interior? Uma está por baixo de África e a outra está por baixo do Oceano Pacífico. Sim, são enormes, ambas têm cerca de duas vezes o tamanho da lua da Terra! Como terão ido lá parar? E o que aconteceu ao planeta Theia?

Um planeta colidiu com a Terra e originou a Lua

Desde há alguns anos que se desconfia que a Terra tem "algo dentro de si" que é um corpo estranho. Isto é, são duas bolhas que não fazem parte do manto do nosso mundo, a camada de rocha silicatada entre a crosta e o núcleo exterior da Terra. São feitas de elementos diferentes dos do manto.

Então, como é que surgiram estas grandes bolhas no interior da Terra?

Uma equipa internacional de investigadores afirmou, no início deste mês de novembro, que as bolhas são provavelmente o resultado de uma colisão antiga, que muitos cientistas acreditam ter ocorrido há milhares de milhões de anos. Foi nessa altura que um jovem planeta - chamado Theia (THAY-eh) pelos cientistas - poderá ter colidido com a Terra primitiva. De acordo com esta teoria, este impacto maciço também criou a lua da Terra.

Parece que as bolhas da Terra são restos de uma colisão planetária que formou a nossa lua. Por outras palavras, as enormes bolhas que se encontram atualmente no interior da Terra, bem debaixo dos nossos pés, são extraterrestres. A Terra não tem apenas "bolhas", a Terra tem bolhas extraterrestres!

Disse Ed Garnero investigador da Universidade Estadual do Arizona, envolvido no estudo.

Bolhas invulgares no interior da Terra

Há mais de 20 anos que os cientistas sabem da existência destas duas bolhas. Os geofísicos descobriram-nas pela primeira vez na década de 80. A sua composição era diferente da do manto circundante. Se fosse possível derretê-las e colocá-las na superfície da Terra, formariam uma camada de 100 km de espessura à volta de todo o nosso planeta. É um valor enorme se tivermos em conta que a altitude de cruzeiro típica da maioria dos aviões comerciais se situa entre 10 e 12 km acima do nível do mar.

Portanto, estas bolhas no interior da Terra são grandes. E os cientistas sabem que elas estão lá, no interior da Terra. Mas de onde é que elas vieram?

Quando Theia colidiu com a Terra

O novo estudo sugere que as bolhas se formaram a partir da mesma colisão que criou a nossa lua. Esta colisão foi com o hipotético Theia, um jovem planeta mais pequeno do que a Terra. Os cientistas pensam que o material do impacto se formou na lua.

Mas e o resto de Theia? Para onde foi o resto do material?

Os cientistas ainda não encontraram qualquer vestígio dele em meteoritos ou na cintura de asteroides. Mas agora, os investigadores por detrás do novo estudo dizem que a Terra provavelmente absorveu a maior parte de Theia.

A Lua parece ter materiais dentro dela representativos tanto da Terra pré-impacto quanto da Theia, mas pensava-se que quaisquer restos de Theia na Terra teriam sido "apagados" e homogeneizados por milhar de milhões de anos de dinâmica (por exemplo, convecção do manto) dentro da Terra. Este é o primeiro estudo a defender que "pedaços" distintos de Theia ainda residem dentro da Terra, na sua fronteira núcleo-manto.

Disse Steven Desch, professor na Escola de Exploração da Terra e do Espaço da Universidade do Estado do Arizona.

Ondas sísmicas

Os cientistas descobriram pela primeira vez as bolhas – chamadas grandes províncias de baixa velocidade, ou LLVPs – usando ondas sísmicas. As ondas sísmicas são vibrações geradas por um sismo, explosão ou outra fonte energética. As ondas viajam através da Terra, a diferentes velocidades e através de diferentes materiais.

Na década de 1980, estudos das ondas sísmicas mostraram algo incomum. Havia grandes variações profundas no manto. O que os estava a causar?

Como se viu, eram duas estruturas – as duas bolhas – muito abaixo da superfície, perto do núcleo da Terra. Eles eram mais quentes e densos do que o manto circundante, e continham quantidades excecionalmente altas de ferro. E eram enormes, do tamanho de continentes.

Foi assim que as bolhas se tornaram conhecidas pelos cientistas.

A Lua e as bolhas no interior da Terra têm a mesma origem

Claro que Theia já desapareceu há muito tempo. E não podemos perfurar suficientemente o interior da Terra para extrair um pedaço das bolhas e medir a sua composição. Mas estes investigadores testaram as suas ideias modelando as possíveis composições químicas de Theia. Os resultados apoiaram a ideia de que as bolhas vieram de Theia.

Assim, este estudo ajuda a explicar como é que as bolhas no interior da Terra foram lá parar. O estudo também fornece mais provas da origem da lua por impacto. O coautor Travis Gabriel, do Serviço Geológico dos EUA, afirmou:

Ao olharmos para dentro, para o interior da Terra, em vez de olharmos para fora, para a Lua, encontrámos mais uma prova da catástrofe cósmica que é o impacto gigante que forma a Lua.

Um estudo da NASA em 2022 também mostrou que a Lua pode ter-se formado incrivelmente rápido, em apenas uma questão de horas.

Antes da nossa era, a origem da nossa lua foi longamente debatida. Mas os cientistas modernos concordam, na sua maioria, que a nossa lua se formou como resultado de um impacto gigante entre a Terra e outro planeta rochoso mais pequeno, Theia. Agora parece que esta colisão deixou para trás provas, sob a forma de duas manchas no interior da Terra.