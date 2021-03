Algoritmo deteta nova camada misteriosa dentro do núcleo da Terra

Uma visão tradicional do interior da Terra diz-nos que o planeta é composto por quatro camadas principais: a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Contudo, um novo estudo sugere que esta informação pode estar incompleta. Investigadores da The Australian National University (ANU) descobriram uma nova camada misteriosa no centro do planeta: o “núcleo mais interno”.

Apesar da ciência desconfiar desde há algum tempo, não houve ainda provas que confirmem que a Terra tem uma quinta camada. Mas tudo poderá mudar.

O interior da Terra poderá não ser como se pensa

Investigadores da ANU suspeitam que há uma camada que poderá conter segredos sobre um evento dramático desconhecido na história da Terra.

Pela primeira vez, há décadas, os geólogos propuseram a ideia de uma quinta camada. No entanto, tudo o que haviam feito para a detetar, não teve sucesso.

O interior vibra e novas provas são reveladas

O novo estudo descobriu mais provas ao analisar as alterações às ondas sísmicas à medida que percorriam o núcleo do nosso planeta.

A equipa utilizou um algoritmo de investigação para comparar milhares de modelos do núcleo interior com dados do tempo de viagem para ondas sísmicas.

Encontraram alterações na estrutura do ferro a cerca de 650 km do centro da Terra, indicando a presença de uma camada extra.

Encontrámos provas que podem indicar uma mudança na estrutura do ferro, o que sugere talvez dois eventos de arrefecimento separados na história da Terra.

Referiu a autora do estudo, Joanne Stephenson, numa declaração.

Os detalhes destes acontecimentos continuam a ser algo misteriosos. Mas Stephenson acredita que uma análise mais aprofundada poderia expandir a nossa compreensão da evolução da Terra:

É muito emocionante – e pode significar que temos de reescrever os livros de estudo!

Segundo as informações, o modelo de anisotropia cilíndrica no núcleo interno (IC) afirma que os raios sísmicos que viajam paralelamente ao eixo de rotação da Terra viajam mais rápido do que aqueles paralelos ao equador.