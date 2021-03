PS VR Spotlight revela novos jogos a caminho

Foi no final da passada semana que decorreu o mais recente PS VR Spotlight, uma iniciativa digital Sony Playstation, direcionada para as novidades do mundo Playstation VR.

6 novos títulos foram anunciados no evento. Venham conhecê-los.

No mais recente PS VR Spotlight emitido pela Sony Playstation, a companhia nipónica desvendou 6 novos títulos a caminho do seu sistema de realidade virtual, o Playstation VR.

Tratam-se de 6 novos jogos que se vão juntar ao longo dos próximos meses ao catálogo do PlayStation VR, que já conta com mais de 500 jogos e experiências.

DOOM 3: VR Edition

O clássico Doom 3 está de regresso com DOOM 3: VR Edition, uma versão para o PlayStation VR, que chegará no próximo dia 29 de março à PlayStation 4 e que é retro compatível com a PlayStation 5.

DOOM 3: VR Edition inclui DOOM 3 e as expansões Resurrection of Evil e The Lost Mission, devidamente adaptados à tecnologia do PlayStation VR. Aqui, os jogadores deverão descobrir os segredos por detrás de terríveis experiências, combater monstros em ambientes claustrofóbicos e empunhar um arsenal de armas icónicas com novas texturas e efeitos sonoros.

Song in the Smoke

Song in the Smoke, outra das novidades anunciadas para o PlayStation VR, que estará disponível ainda em 2021, é um novo jogo de sobrevivência de realidade virtual desenvolvido pela 17-BIT.

Em Song in the Smoke, os jogadores deverão lutar pela sobrevivência e realizar ações básicas como caçar, procurar comida, escolher acampamentos seguros para dormir e evitar a exaustão. Para além disto, terão ainda a oportunidade de preparar antídotos, de criar roupas e preparar fogueiras à medida que se vão movendo por diferentes ambientes como florestas, planaltos ou picos congelados.

After the Fall

No jogo desenvolvido pela Vertigo Games, After the Fall, por outro lado, os jogadores terão de enfrentar um mundo pós-apocalíptico em realidade virtual no verão de 2021.

O título coloca os jogadores nos restos congelados de uma versão alternativa de Los Angeles, num mundo destruído, onde terão de lutar contra criaturas ferozes que se movem em hordas para sobreviver.

I Expect You to Die 2: The Spy and the Liar

I Expect You to Die 2: The Spy and the Liar ao catálogo do PlayStation VR no final do ano, ou seja, ainda falta um pouco. No entanto, a promessa já está feita e vai chegar ao Playstation VR.

Esta sequela do aclamado I Expect You to Die traz de volta ao PlayStation®VR um mundo envolvente de espionagem, onde os jogadores terão de se infiltrar e impedir uma nova estratégia da organização Zoraxis para dominar o mundo.

Fracked

Por sua vez, Fracked é uma aventura de ação que chegará este verão ao PlayStation VR. Em Fracked, os jogadores ficarão presos nas profundezas de uma instalação de fracking, numa região que foi ocupada por um exército de maníacos conhecidos como os Fracked.

Os jogadores são a última esperança no mundo e deverão derrotar este exército através de mecânicas de jogo rápidas, desafiantes e acessíveis. Poderão utilizar os comandos de movimento PlayStation Move para, entre outras coisas, esquiarem, correrem ou escalarem.

Zenith

Em Zenith, os jogadores terão de lutar contra deuses e humanos para evitar que outra catástrofe semelhante à Fratura, que ocorreu há umas gerações, aconteça novamente, usando o poder da Essência, a parte mágica vital de todos os seres vivos.

Estas foram as novidades Playstation VR. O que acharam?

Jogos por menos de 15€

Entretanto, tempo ainda para revelar que a campanha “Jogos por menos de 15€” na Playstation Store, está de regresso, o que é o mesmo que dizer que, até ao próximo dia 17 de março, alguns grandes jogos (já com alguma idade) poderão ser adquiridos com descontos únicos.

Podem ver de seguida alguns dos jogos em maior destaque nesta campanha:

Assassin’s Creed IV Black Flag: 9,99€ (Antes 19,99€)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen: 9,99€ (Antes 24,99€)

Dying Light: The Following: 9,99€ (Antes 19,99€)

inFAMOUS: First Light: 7,49€ (Antes 14,99€)

in FAMOUS Second Son: 9,99€ (Antes 19,99€)

Jurassic World Evolution Deluxe Edition: 13,74€ (Antes 54,99€)

LittleBigPlanet 3: 9,99€ (Antes 19,99€)

Mortal Kombat X: 9,99€ (Antes 19,99€)

Persona 5: 10,49€ (Antes 69,99€)

Sniper Ghost Warrior Contracts & SGW3 Unlimited Edition: 14,39€ (Antes 59,99€)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan: 9,89€ (Antes 29,99€)

The Evil Within: 9,99€ (Antes 19,99€)