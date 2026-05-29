Novidades Playstation Plus para junho de 2026

O calor está de regresso e com as temperaturas a aumentarem, eis mais uma noticia bem "caliente"... já foram divulgados os jogos que vão entrar no catálogo do Playstation Plus neste mês de junho.

Certinho como um relógio suíço ou com a pontualidade britânica a Sony Playstation continua a, mês após mês, anunciar novos ingressos de jogos no catálogo do seu serviço Playstation Plus.

As novidades do mês de junho deste ano, já foram dadas a conhecer. Venham conhecer os títulos que chegarão em junho sem custos adicionais para todos os níveis de subscrição do PlayStation Plus, estando disponíveis para download através da PlayStation Store entre 2 de junho e 7 de julho.

Jogos do mês (Essential – Extra – Premium)

Grounded Fully Yoked Edition (jogo base) (Playstation 4 e Playstation 5): Esta aventura cooperativa de sobrevivência reduz os jogadores ao tamanho de uma formiga, desafiando-os a explorar e sobreviver num quintal repleto de perigos e insetos gigantes. Quer em modo individual ou em equipas de até quatro jogadores, terão de construir bases, personalizar personagens com mutações e melhorias de equipamento e cooperar para sobreviver ao ambiente enquanto tentam descobrir como regressar ao tamanho normal.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (jogo base) (Playstation 4 e Playstation 5): Este jogo de luta reúne o maior elenco de personagens da Nickelodeon, como SpongeBob SquarePants, as Tartarugas Ninja ou Jimmy Neutron, numa versão totalmente renovada com gráficos, mecânicas e movimentos especiais melhorados. Os jogadores poderão dominar técnicas únicas e desencadear habilidades cinematográficas poderosas tanto em partidas com amigos como numa campanha roguelite exclusiva para um jogador, onde terão de cooperar ou lutar sozinhos para salvar o universo dos planos do vilão Vlad Plasmius.

Warhammer 40,000: Darktide (jogo base) (Playstation 4 e Playstation 5): Este título leva a aclamada fórmula de estratégia por turnos e batalhas colossais em tempo real da saga para o universo de ficção científica de Warhammer 40,000. Os jogadores poderão expandir o seu império à escala galáctica, controlando e gerindo a economia de quatro fações lendárias (Space Marines, Orks, Aeldari e Astra Militarum), cada uma com mecânicas e histórias totalmente únicas. Para além de oferecer uma profunda personalização dos exércitos inspirada no jogo de tabuleiro, o título introduz mecânicas como bombardeamentos orbitais, assaltos a fortalezas e armas de escala apocalíptica capazes de destruir planetas inteiros.

Além destes títulos, também o EA Sports FC 26 (parte do catálogo de jogos mensais do PlayStation Plus de maio) continuará disponível como jogo mensal do Plus até ao próximo dia 16 de junho.

A partir de 4 de junho, a atualização World's Game incluirá um novo modo de torneio internacional com 48 seleções nacionais e novos estádios autênticos. Os utilizadores poderão participar em desafios ao vivo temáticos internacionais e explorar o modo carreira de jogador com novos ÍCONES e heróis internacionais.

Além disto, Destiny 2: Legacy Collection (2025), incluindo a expansão The Final Shape, chega ao catálogo a 9 de junho. O restante catálogo de jogos será revelado no próximo mês.

Packs exclusivos PlayStation Plus (Essential – Extra – Premium)

O PlayStation Plus oferece aos utilizadores a possibilidade de obter packs de conteúdos, aspetos e itens exclusivos através da PlayStation Store sem custos adicionais para jogos gratuitos.

Destaque para os seguintes packs exclusivos:

O pacote de jogadores ÍCONES para o EA Sports FC 26 (disponível até 16 de junho e sendo necessário ter o EA Sports FC 26 e todas as atualizações do jogo instaladas) inclui:

Pacote XI Inicial Ouro

3 escolhas de futebolistas icónicos

O pack digital Marathon Null Tempest (disponível a partir de 2 de junho) inclui:

Estilo de armadura Null Tempest - Vandal Runner

Estilo de arma Null Tempest - Overrun AR

Fundo de perfil Tempest Factor

Amuleto de arma TEMPESTworm - WEAVEworm

War of Tanks: HEAT: Pack PlayStation Plus (disponível a partir de 26 de maio) inclui: