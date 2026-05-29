E Porque Hoje é Sexta

Se tivesse dois apartamentos de luxo, doaria um para o partido?

Sim - respondeu o alentejano

E se tivesse dois carros de luxo, doaria um para o partido?

Sim - respondeu, novamente, o valoroso militante.

E se tivesse um milhão na conta bancária, doaria 500 mil para o partido?

É claro que doaria - respondeu o orgulhoso camarada.

E se tivesse duas galinhas, doaria uma para o partido?

Não - respondeu o camarada.

Mas porque doaria um apartamento de luxo se tivesse dois, um carro de luxo se tivesse dois e 500 mil, se tivesse um milhão, mas não doaria uma galinha se tivesse duas?

Porque duas galinhas eu tenho!!!!!