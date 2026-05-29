E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, diretamente o tambor da sua máquina de lavar, traz-lhe as mais emocionantes séries, rabulas humorísticas de fino recorte. Aliás, dá um bigode ao humor palaciano que muito se assiste no dia a dia. Bom fim de semana.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v957 [28MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
No banco:
- A assinatura do cheque está tremida!
- Claro que está tremida, só nessas alturas é que eu consigo que o meu marido me assine os cheques!...
Dois amigos encontram-se num bar:
- Que cara triste é essa, rapaz?
- Nem queiras saber, estou cá com uma depressão.
- Tretas. Tenho um remédio ótimo para isso. Quando estou deprimido, vou para casa, pego na minha mulher e vou com ela para a cama. No instante seguinte, estou outra vez ótimo.
- Boa ideia. Será que a tua mulher está em casa?
Aquele homem tinha a mania de perseguição. Tudo perturbava o coitado.
Um dia, chega ao serviço cheio de olheiras, uma cara daquelas.
Um colega quer saber:
- Epa, Ricardo! O que aconteceu?
- Esta noite, não consegui dormir!
- Porquê? Que aconteceu?
- Uma música perturbou-me muito!
- E o que era?
- Era o canto do quarto!
Ainda sonolento: comecei a ouvir os sons no guarda fatos...eram BLEIM BLEIM BLEIM.
- E o que era?
- Eram as calcas de boca-de-sino...
- Que noite hein?
- E se não bastasse... ouvi sons do tipo ARF! ARF! ARF! ARF!
- Mas o que era desta vez?
- O corredor estava a treinar para a S. Silvestre...
Depois de um dia inteiro de caminhada, o caçador e o seu guia chegam finalmente ao pico da montanha.
À noite, em torno da fogueira, os dois conversam:
- Sabe, Ramiro, você é um grande guia e inspira-me total confiança, mas fico a pensar numa coisa:
Se, por acaso, eu sofresse algum acidente ou ficasse doente, como é que você faria para me levar de volta para a cidade, eu com os meus 90 quilos?
- Nenhum problema, patrão. No ano passado, desci sozinho esta montanha levando nas costas um javali de quase 200 quilos.
- Duzentos quilos? Sozinho? Como fez isso?
- Umas dez viagens, patrão.
Se tivesse dois apartamentos de luxo, doaria um para o partido?
Sim - respondeu o alentejano
E se tivesse dois carros de luxo, doaria um para o partido?
Sim - respondeu, novamente, o valoroso militante.
E se tivesse um milhão na conta bancária, doaria 500 mil para o partido?
É claro que doaria - respondeu o orgulhoso camarada.
E se tivesse duas galinhas, doaria uma para o partido?
Não - respondeu o camarada.
Mas porque doaria um apartamento de luxo se tivesse dois, um carro de luxo se tivesse dois e 500 mil, se tivesse um milhão, mas não doaria uma galinha se tivesse duas?
Porque duas galinhas eu tenho!!!!!
Vídeos
Os fãs da Ferrari estão putos da vida
Aconteceu e o arrependimento foi instantâneo.
Pep reage a mensagens emocionantes de fãs do City
Pep reacts to heartfelt messages from City fans pic.twitter.com/r1bvDk6UQJ
— Manchester City (@ManCity) May 28, 2026
Insólito: mulher com braço amputado multada por usar telemóvel na mão
Kathleen Thomas was issued a citation in February after a Palm Beach County Sheriff's deputy pulled her over for allegedly using a phone with her right hand. But Thomas doesn't have a right hand. This week, the officer requested that the citation be dismissed.
Here's bodycam… pic.twitter.com/QmY68bqire
— CBS News (@CBSNews) May 28, 2026
Teve sorte... ainda ficou com a colher
And that's how I met your mother... pic.twitter.com/JZ8Gat9cZv
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) May 29, 2026
Tem de ser no buraquinho?
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) May 29, 2026
Assaltante que deixou o curso profissional a meio
He lost his gun, his aura and his pants too pic.twitter.com/eH3yp4XSKK
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) May 29, 2026
A aguardente era muito boa mesmo!
昨天中共國桂林一飯店監視器拍下驚人一幕！怎麼蓋游泳池都沒有圍欄桿！連一點安全意識都沒有 pic.twitter.com/VJu5PvSmHf
— sarita (@Aki739379574946) May 23, 2026
Catarina Moreira arrasa influencers (só dizem bem quando lhes oferecem as coisas)
O shade às influencers em plena rádio pic.twitter.com/voOHAhhJmR
— ☾ (@eixugs) May 27, 2026
O ponto alto do concerto do Bad Bunny
Bad Bunny. "A Minha Casinha" , canção de Xutos & Pontapés, foi tocada no segundo concerto de Bad Bunny no Estádio da Luz pic.twitter.com/jbyMWl81lD
— Observador (@observadorpt) May 28, 2026
Ferrari Luce... o Papa adorou!
Secretário da Saúde dos EUA é mordido quando tenta agarrar duas cobras
Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. pic.twitter.com/A0iiRzOeIF
— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026
Piloto concede um desejo especial a um amigo com uma doença terminal.... a última volta em Nürburgring
Uma partida de futebol filmada completamente com o iPhone 17 Pro Max
一场MLS足球赛全程由iPhone 17 Pro Max拍摄完成，共部署15台iPhone摄像机，其中8台加装价值26.5万美元的Fujinon超长焦镜头，全链路采用Apple Log 2、Blackmagic App及iPad外部校准，实现专业级体育直播，标志移动设备广播能力的历史性突破。
Only Apple Can do！ pic.twitter.com/7yJM0jn3oL
— ryan (@Ryanstarxin) May 24, 2026
Velhos hábitos
The ultimate trick for women to get a break from their kids and husbands pic.twitter.com/rdrbhhCglL
— Fun Viral Vids (@Fun_Viral_Vids) May 28, 2026
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