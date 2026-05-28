Insólito: mulher com braço amputado multada por usar telemóvel na mão

Um caso insólito está a gerar discussão nas redes sociais e na imprensa internacional, depois de uma mulher com o braço amputado ter sido multada por alegadamente conduzir com o telemóvel na mão.

Uso de telemóvel: Apesar das explicações, as autoridades terão mantido a multa

O episódio rapidamente se tornou viral, sobretudo pela aparente contradição entre a infração descrita e a condição física da condutora. A situação levanta questões sobre a interpretação das regras de trânsito e a forma como são aplicadas em contextos menos comuns.

Apesar da polémica, as autoridades terão mantido a multa, considerando que existia infração às normas de segurança rodoviária.

Nas plataformas digitais, o caso dividiu opiniões. Enquanto alguns utilizadores criticam o que consideram uma aplicação “cega” da lei, outros defendem que as regras devem ser iguais para todos os condutores, independentemente das circunstâncias.

#InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus @latinus_us Kathleen Thomas, de Florida, recibió en febrero una citación por presuntamente usar el celular con la mano derecha mientras conducía, pero ella no tiene esa extremidad. Esta semana, el propio oficial solicitó que se desestime la multa. #Latinus

Este tipo de episódios costuma reabrir o debate sobre fiscalização rodoviária, tecnologia ao volante e a necessidade de adaptação das normas a casos excecionais.

A CBS refere que a mullher contestou a decisão e que uma audiência, agendada para esta terça-feira, acabou por ser cancelada, tendo o caso sido arquivado por “falta de provas”.