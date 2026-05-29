New Glenn da Blue Origin explode e complica ambições espaciais da NASA e da Amazon

A explosão do foguetão New Glenn, da Blue Origin, foi um golpe duro para os planos espaciais da NASA e para o projeto de internet por satélite da Amazon. O incidente ocorreu durante um teste em solo na plataforma de lançamento da empresa, na Florida.

Explosão do New Glenn poderá ter causado danos irreparáveis na infraestrutura

O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, na base de lançamento da empresa na Florida, enquanto decorria um ensaio conhecido como hot-fire test, procedimento em que os motores são ligados com o veículo ainda preso à plataforma.

A violenta explosão provocou uma enorme bola de fogo e causou danos enormes na infraestrutura de lançamento utilizada pelo New Glenn, o maior foguetão desenvolvido pela empresa fundada por Jeff Bezos.

Apesar de ainda não existir uma explicação oficial para o sucedido, Jeff Bezos garantiu que a Blue Origin já iniciou uma investigação para descobrir a origem do problema. Numa publicação na rede social X, o empresário admitiu que "foi um dia muito difícil", mas assegurou que a empresa irá reconstruir tudo o que for necessário.

Informações avançadas por fontes ligadas ao setor aeroespacial indicam que algumas estruturas essenciais da plataforma LC-36A poderão ter ficado inutilizadas. Entre os equipamentos afetados estarão o sistema de suporte do foguetão e uma das torres de proteção contra relâmpagos.

Especialistas acreditam que os danos poderão atrasar imenso o calendário do New Glenn. Há mesmo quem considere improvável um novo lançamento já em 2026, apontando para a possibilidade de o programa apenas regressar em força durante 2027.

NASA poderá ser obrigada a rever calendário lunar

O impacto do acidente vai muito além da própria Blue Origin. A NASA contava utilizar o New Glenn em várias missões ligadas ao regresso à Lua. Ainda esta semana, a agência espacial norte-americana tinha anunciado planos para utilizar o foguetão no envio de um módulo robótico lunar já no outono de 2026.

Além disso, a Blue Origin está envolvida no programa Artemis III, missão que pretende levar astronautas novamente à superfície lunar. Nesse projeto, os astronautas deverão utilizar módulos de aterragem desenvolvidos tanto pela SpaceX como pela Blue Origin.

Jared Isaacman, administrador da NASA, destacou que o desenvolvimento de foguetões de grande capacidade é extremamente complexo e sublinhou que a agência irá acompanhar de perto a investigação ao incidente antes de tomar decisões sobre possíveis alterações nas missões futuras.

Amazon perde peça fundamental contra a Starlink

A explosão afeta igualmente os planos da Amazon para competir com a Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX. O New Glenn preparava-se para transportar 48 satélites do projeto Kuiper, naquela que seria a maior missão da Amazon até ao momento. Felizmente, os satélites ainda não se encontravam no foguetão.

A empresa de Jeff Bezos tem enfrentado dificuldades para cumprir o calendário definido pelas autoridades norte-americanas. Até agora, a Amazon lançou pouco mais de 300 satélites, ficando ainda muito longe dos mais de 1600 exigidos pela FCC até julho de 2026.

Sem o New Glenn disponível, a Amazon poderá ser obrigada a depender ainda mais de empresas parceiras como a United Launch Alliance e a Arianespace. De forma algo irónica, isso poderá também aumentar a dependência da própria SpaceX, principal rival no mercado da internet espacial.

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