New Glenn da Blue Origin explode e complica ambições espaciais da NASA e da Amazon
A explosão do foguetão New Glenn, da Blue Origin, foi um golpe duro para os planos espaciais da NASA e para o projeto de internet por satélite da Amazon. O incidente ocorreu durante um teste em solo na plataforma de lançamento da empresa, na Florida.
Explosão do New Glenn poderá ter causado danos irreparáveis na infraestrutura
O acidente aconteceu na noite de quinta-feira, na base de lançamento da empresa na Florida, enquanto decorria um ensaio conhecido como hot-fire test, procedimento em que os motores são ligados com o veículo ainda preso à plataforma.
A violenta explosão provocou uma enorme bola de fogo e causou danos enormes na infraestrutura de lançamento utilizada pelo New Glenn, o maior foguetão desenvolvido pela empresa fundada por Jeff Bezos.
Apesar de ainda não existir uma explicação oficial para o sucedido, Jeff Bezos garantiu que a Blue Origin já iniciou uma investigação para descobrir a origem do problema. Numa publicação na rede social X, o empresário admitiu que "foi um dia muito difícil", mas assegurou que a empresa irá reconstruir tudo o que for necessário.
All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it.
— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026
Informações avançadas por fontes ligadas ao setor aeroespacial indicam que algumas estruturas essenciais da plataforma LC-36A poderão ter ficado inutilizadas. Entre os equipamentos afetados estarão o sistema de suporte do foguetão e uma das torres de proteção contra relâmpagos.
Especialistas acreditam que os danos poderão atrasar imenso o calendário do New Glenn. Há mesmo quem considere improvável um novo lançamento já em 2026, apontando para a possibilidade de o programa apenas regressar em força durante 2027.
NASA poderá ser obrigada a rever calendário lunar
O impacto do acidente vai muito além da própria Blue Origin. A NASA contava utilizar o New Glenn em várias missões ligadas ao regresso à Lua. Ainda esta semana, a agência espacial norte-americana tinha anunciado planos para utilizar o foguetão no envio de um módulo robótico lunar já no outono de 2026.
Além disso, a Blue Origin está envolvida no programa Artemis III, missão que pretende levar astronautas novamente à superfície lunar. Nesse projeto, os astronautas deverão utilizar módulos de aterragem desenvolvidos tanto pela SpaceX como pela Blue Origin.
Jared Isaacman, administrador da NASA, destacou que o desenvolvimento de foguetões de grande capacidade é extremamente complexo e sublinhou que a agência irá acompanhar de perto a investigação ao incidente antes de tomar decisões sobre possíveis alterações nas missões futuras.
Amazon perde peça fundamental contra a Starlink
A explosão afeta igualmente os planos da Amazon para competir com a Starlink, serviço de internet via satélite da SpaceX. O New Glenn preparava-se para transportar 48 satélites do projeto Kuiper, naquela que seria a maior missão da Amazon até ao momento. Felizmente, os satélites ainda não se encontravam no foguetão.
A empresa de Jeff Bezos tem enfrentado dificuldades para cumprir o calendário definido pelas autoridades norte-americanas. Até agora, a Amazon lançou pouco mais de 300 satélites, ficando ainda muito longe dos mais de 1600 exigidos pela FCC até julho de 2026.
Sem o New Glenn disponível, a Amazon poderá ser obrigada a depender ainda mais de empresas parceiras como a United Launch Alliance e a Arianespace. De forma algo irónica, isso poderá também aumentar a dependência da própria SpaceX, principal rival no mercado da internet espacial.
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