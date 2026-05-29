Leaker revela imagens das novas cores do iPhone 18 Pro

Os primeiros modelos não funcionais do iPhone 18 Pro começaram a surgir online e reforçam os rumores sobre as novas cores escolhidas pela Apple para a próxima geração do smartphone premium. Entre as novidades, destaca-se a introdução do tom Dark Cherry, que poderá substituir uma das cores mais populares do modelo anterior.

iPhone 18 Pro terá uma cor nova

Ao longo dos últimos meses, vários rumores apontaram para alterações na paleta de cores da futura linha iPhone 18 Pro. Agora, novas imagens partilhadas pelo conhecido leaker Sonny Dickson parecem confirmar quais serão os tons disponíveis quando os equipamentos chegarem ao mercado.

Os modelos apresentados nas fotografias exibem quatro cores distintas:

Preto

Prateado

Dark Cherry

Azul claro

Apesar de terem sido identificados apenas como modelos do iPhone 18, o módulo fotográfico com três lentes deixa claro que se tratam das versões Pro e Pro Max.

A tonalidade Dark Cherry surge como a principal novidade desta geração. Depois do sucesso alcançado pelo Cosmic Orange no iPhone 17 Pro Max, a Apple parece preparada para apostar num visual igualmente marcante para distinguir os novos modelos topo de gama.

Curiosamente, existem indicações de que esta cor poderá ter sido inicialmente desenvolvida para a geração anterior. Na altura, vários fabricantes de acessórios chegaram mesmo a produzir capas e carregadores compatíveis com esse tom.

Os rumores anteriores baseavam-se apenas em imagens de componentes da zona das câmaras traseiras. Desta vez, os modelos completos permitem perceber melhor o aspeto geral dos equipamentos.

Embora ainda não exista confirmação oficial, tudo indica que o azul escolhido pela Apple poderá apresentar um acabamento mais escuro do que aquele que tinha sido inicialmente avançado pelos leaks anteriores.

Como habitual, a Apple deverá manter algumas cores clássicas e introduzir opções exclusivas para reforçar a identidade visual da nova geração iPhone 18 Pro.

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