Qual é a diferença entre iMessage, RCS e SMS/MMS?

As aplicações de mensagens da Apple suportam atualmente vários padrões de comunicação, incluindo iMessage, RCS e SMS/MMS. Apesar de todos servirem para trocar mensagens, existem diferenças importantes ao nível das funcionalidades, compatibilidade e segurança.

Como funciona o iMessage

O iMessage é o sistema de mensagens proprietário da Apple e funciona através de ligação Wi-Fi ou dados móveis. Este serviço está disponível entre dispositivos Apple e permite enviar texto, fotografias, vídeos em alta qualidade, documentos, links, reações, autocolantes, efeitos visuais e muito mais.

Uma das principais vantagens do iMessage é a integração total no ecossistema da Apple. Além disso, suporta indicadores de escrita, confirmações de entrega e relatórios de leitura. As conversas enviadas através deste serviço aparecem identificadas por balões azuis.

Outro ponto importante é a segurança. O iMessage utiliza encriptação ponto a ponto, impedindo que terceiros tenham acesso ao conteúdo das mensagens durante a transmissão. Para identificar uma conversa protegida, a aplicação apresenta um ícone de cadeado no topo do chat.

O serviço pode ser ativado ou desativado nas definições do sistema, dentro da secção dedicada às mensagens. Caso não exista ligação Wi-Fi disponível, o iMessage passa automaticamente a utilizar dados móveis.

O que muda com as mensagens RCS

O RCS surge como uma evolução dos tradicionais SMS e MMS. Este padrão permite uma experiência mais moderna nas conversas entre diferentes marcas de smartphones, incluindo dispositivos Android e equipamentos Apple.

Com o RCS, é possível enviar mensagens com conteúdos multimédia de maior qualidade, partilhar links e visualizar indicadores de escrita ou confirmações de leitura. Tal como acontece nos SMS tradicionais, as mensagens RCS aparecem em balões verdes na aplicação Mensagens.

A Apple adotou o padrão RCS seguindo as especificações da indústria. Nas versões mais recentes do iOS, algumas operadoras já suportam encriptação ponto a ponto em mensagens RCS, embora esta funcionalidade dependa do suporte oferecido por todas as redes envolvidas na conversa.

Quando a proteção está ativa, surge a indicação "Encriptada" acompanhada de um cadeado no topo da conversa. Caso esse aviso não esteja presente, significa que as mensagens não estão totalmente protegidas durante o envio.

O funcionamento do RCS depende diretamente da operadora móvel. Durante a ligação à rede, são trocadas informações necessárias para autenticar o dispositivo e estabelecer a comunicação, incluindo dados como número de telefone e endereço IP.

Para utilizar esta tecnologia no iPhone, é necessário ter o iOS 26.5 e um tarifário compatível com RCS junto da operadora.

SMS e MMS continuam disponíveis

Quando o iMessage e o RCS não estão disponíveis, o iPhone recorre automaticamente aos tradicionais SMS e MMS. Estes serviços continuam compatíveis com praticamente qualquer telemóvel e são utilizados há vários anos nas redes móveis.

Os SMS são usados principalmente para mensagens de texto simples, enquanto os MMS permitem enviar fotografias, vídeos e outros conteúdos multimédia. Tal como acontece com o RCS, estas mensagens aparecem em balões verdes.

Apesar da compatibilidade alargada, existe uma limitação importante ao nível da segurança. As mensagens SMS e MMS não utilizam encriptação ponto a ponto, o que significa que podem ser intercetadas durante a transmissão.

Também neste caso, o funcionamento depende da operadora móvel. Para autenticar o equipamento na rede, podem ser utilizados dados como IMEI, IMSI, endereço IP e número de telefone.

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