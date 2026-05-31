Microsoft recua e já não afirma que o Windows 11 não precisa de um antivírus

Há quase um mês, a Microsoft afirmou que não era necessário instalar um antivírus no Windows 11, dada a segurança deste sistema. Agora, esse cenário mudou e a gigante do software mudou de ideias em relação ao seu sistema operativo.

Windows 11 afinal precisa de um antivírus

A Microsoft gabou-se de ter eliminado todas as vulnerabilidades do Windows 11, pelo menos as conhecidas. Desde então, surgiram novas ameaças, mas a Microsoft manteve a afirmação de que o seu sistema operativo está mais seguro do que nunca. Chegou ao ponto de afirmar no seu Centro de Aprendizagem que "para muitos utilizadores do Windows 11, o Microsoft Defender Antivirus cobre os riscos diários sem a necessidade de software adicional".

A Microsoft afirmou que "a decisão de adicionar um antivírus de terceiros depende da forma como utiliza o seu PC e das características que valoriza". Para uso doméstico padrão, o Defender é suficiente; só terá de instalar um antivírus se lidar com dados confidenciais. Agora, reverteu a sua recomendação contra a utilização de software antivírus no Windows 11. Removeu a publicação que tinha feito em abril.

As recomendações para o sistema operativo foram publicadas a 9 de abril no Centro de Aprendizagem da Microsoft e permaneceram disponíveis pelo menos até 11 de maio, sendo removidas pouco depois sem qualquer explicação. Explicou os benefícios da utilização do Microsoft Defender Antivirus e de outras ferramentas, como o Microsoft Defender SmartScreen, o Smart App Control e os processos nativos de mitigação de ransomware.

Microsoft recua nas suas afirmações

A empresa estava convencida de que o software antivírus já não seria necessário até 2026. “A proteção antivírus do Windows é geralmente suficiente quando o Windows 11 é executado com as proteções padrão ativadas, as atualizações são instaladas regularmente e os downloads de software são controlados. O Microsoft Defender Antivirus e o SmartScreen já combatem ameaças comuns, como ficheiros maliciosos, sites de phishing e instaladores inseguros”, comentaram.

A Microsoft afirmou que a instalação de software antivírus só é necessária "se gerir vários dispositivos, os partilhar com membros da família ou desejar serviços como monitorização de identidade ou controlo parental. Nesse caso, deve considerar a instalação de software de segurança adicional". Esta sensação de segurança que a Microsoft proporcionava com os seus sistemas de segurança nativos desapareceu.

O Microsoft Defender tem um desempenho algo abaixo da média na deteção de phishing e ransomware, atingindo apenas 93% de proteção. O software antivírus pago é quase 100% eficaz contra ataques cibernéticos; essa diferença de 7% pode fazer toda a diferença. Confiar exclusivamente no Microsoft Defender é perigoso, pois 7 em cada 100 ameaças conseguem passar.