A última atualização do Windows 10 foi lançada e é hora de a instalar

A Microsoft lançou a sua mais recente atualização opcional para o seu popular sistema operativo, o Windows 10. A empresa está a dar os últimos retoques técnicos no sistema operativo com esta atualização, lançada pouco antes do fim do suporte. Este chegará já a 14 de outubro, havendo ainda a possibilidade de o estender por mais 1 ano.

Lançada última atualização do Windows 10

O pacote de pré-visualização, lançado com o código KB5066198, está a ser lançado para a versão 22H2 do Windows 10 e atualiza o sistema para a versão 19045.6396. Esta nova atualização corrige vários bugs críticos, bem como aplica vários patches de segurança essenciais para os utilizadores e para o sistema operativo.

Os problemas resolvidos nesta “atualização de despedida” da Microsoft estão claramente definidos e bem identificados. Isto inclui a resolução de problemas de ligação que os utilizadores têm enfrentado recentemente ao partilhar ficheiros através do protocolo SMBv1.

Além disso, o problema que afetava a implementação da versão 22H2 do Windows 10 através do Windows Autopilot foi resolvido. Os utilizadores já não encontrarão pop-ups inesperados do Controlo de Conta de Utilizador (UAC) ao instalar aplicações.

Microsoft prepara o fim deste seu sistema

Além disso, este pacote corrige um problema que causava atrasos e degradação de desempenho nas transmissões de áudio e vídeo via NDI. Com estas correções, a Microsoft dá os últimos retoques no seu icónico sistema operativo, que dentro de dias perde o suporte por parte da gigante do software.

Como este pacote é uma atualização opcional, não será descarregado e instalado automaticamente. Para o instalar, os utilizadores devem aceder ao Windows Update nas Definições, verificar se existem atualizações e clicar em “Descarregar e instalar” quando a nova atualização aparecer.

A decisão da Microsoft simboliza uma grande mudança iminente. O suporte oficial para o Windows 10 será oficialmente encerrado a 14 de outubro de 2025. Após essa data, o sistema deixará de receber qualquer atualização, incluindo patches de segurança. Os utilizadores que pretendam, podem aderir ao programa da empresa e assim garantir mais 1 anos de atualizações, mas que vão resolver apenas problemas graves.