Afinal há um pormenor escondido pela Microsoft para atualizar o Windows 10 na Europa

O fim do suporte ao Windows 10 tem sido uma verdadeira dor de cabeça para muitos. A decisão (ou imposição) de se manterem nesta versão tem agora um novo fôlego, com a Microsoft a oferecer as atualizações na Europa. Um processo que parecia simples afinal tem um requisito. É necessária uma conta Microsoft para atualizar o Windows 10 na Europa.

Pormenor não revelado pela Microsoft

Ontem, a Microsoft confirmou que os utilizadores da Área Económica da Europa poderão aceder a um ano de atualizações de segurança alargadas para o Windows 10 sem terem de cumprir os mesmos requisitos de outros mercados. Este cenário veio deixar os utilizadores na Europa mais descansados e com mais certezas sobre este processo.

Afinal, não vai ser completamente igual ao que foi anunciado e que seria esperado por todos. Há um pequeno pormenor, que não limita este processo, mas vai obrigar os utilizadores a estarem mais ligados à gigante do software. Como esclareceu a Microsoft, será necessário cumprir uma condição simples.

A Microsoft detalhou que as atualizações de segurança alargadas para o Windows 10 serão gratuitas em toda a Área Económica Europeia, mas estabeleceu um requisito fundamental. É necessário utilizar uma conta Microsoft. Especificamente, os utilizadores terão de fazer login pelo menos uma vez a cada 60 dias para continuar a receber patches de segurança.

Conta para atualizar o Windows 10 na Europa

Caso contrário, qualquer dispositivo com o Windows 10 será removido do programa. A boa notícia é que, mesmo que o prazo expire, basta simplesmente voltar a iniciar sessão com a mesma conta para reativar o acesso às atualizações. No entanto, o contador de 60 dias será reiniciado, tornando esta etapa uma rotina obrigatória.

Com este pequeno pormenor, a Microsoft pretende garantir que apenas os dispositivos que ainda estão ativos após 14 de outubro de 2025 recebem suporte. É um passo adicional que manterá os utilizadores próximos da gigante do software e assim disponíveis para receber outras informações, nem sempre pedidas.

Fora da Área Económica da Europa, os requisitos serão um pouco mais rigorosos. Os utilizadores terão de pagar 30 dólares, resgatar pontos Microsoft Rewards ou cumprir requisitos adicionais de sincronização de contas da Microsoft.