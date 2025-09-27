A Apple criou o seu próprio ChatGPT, mas não é o que se imagina

A Apple continua os seus esforços para se atualizar no campo da IA ​​​​e criou a sua própria aplicação similar ao ChatGPT. No entanto, os utilizadores desta vez ficaram de fora, bem como qualquer iPhone. Foi desenvolvida exclusivamente para uso interno e com um objetivo preciso. Testar as funcionalidades da nova Siri com o Apple Intelligence.

Apple criou o seu próprio ChatGPT para avaliar a IA

Esta notícia surge do já conhecido Mark Gurman, da Bloomberg. A app emquestão é conhecida internamente como Veritas e é utilizada para testar as capacidades da próxima geração da Siri. Esta será alimentada por grandes modelos de linguagem. É referido que o ChatGPT da Apple tem uma interface semelhante à de outros chatbots, como os da OpenAI ou da Gemini.

Aparentemente, a Apple optou por uma app ao estilo ChatGPT por ser a forma mais eficiente de testar a nova Siri e medir o seu desempenho. E, embora a empresa de Cupertino não tenha planos imediatos para entrar na competição de chatbots, indica que poderá utilizar o teste interno para recolher feedback sobre este formato de interação com a sua assistente virtual.

De acordo com a notícia da Bloomberg, a aplicação ChatGPT da Apple testa várias das principais funcionalidades da Siri, que serão lançadas em breve. Entre eles, estão a pesquisa e a consulta de informação em documentos, e-mails ou música, bem como a execução de ações dentro das aplicações. Por exemplo, a edição de fotografias com tecnologia de IA.

App para testar a Siri com o Apple Intelligence

Desta forma, procuram diminuir a diferença em relação aos rivais, após se tornar claro que as ferramentas de inteligência da Apple são inferiores. Em 2026, a Apple vai enfrentar um verdadeiro teste de fogo e está a investir tudo o que +e importante para inverter a situação da WWDC 2024.

Note-se que, no início deste ano, a Apple adiou o lançamento da nova versão da Siri, o que causou agitação interna. O desenvolvimento da próxima geração da assistente virtual, alimentada por grandes modelos de linguagem, ficou a cargo de Mike Rockwell, líder do Apple Vision Pro. Entretanto, a empresa discutiu a possibilidade de adotar modelos de terceiros em vez do seu próprio desenvolvimento.

Segundo Gurman, a empresa pretende lançar a nova Siri, no mínimo, em março do próximo ano. No entanto, este ainda não é um momento definitivo. Tudo dependerá provavelmente dos resultados que a ferramenta apresentar durante a fase de testes, especialmente nas suas interações com a aplicação da Apple, ao estilo ChatGPT.