A Apple criou o seu próprio ChatGPT, mas não é o que se imagina

Autor: Pedro Simões

  1. q says:
    27 de Setembro de 2025 às 09:39

    Isto é tudo muito relativo.
    E quando é que a Microsoft lançou os seus próprios modelos LLM de IA?
    Apenas em 28/08/2025, o MAI-Voice-1 e o MAI-1-preview. “Como é que é possível se a Microsoft tinha o Copilot?” Tinha, mas que apenas combinava modelos de IA da OpenAI (como o GPT-4 e o GPT-4o) e da Anthropic (como o Opus 4.1 e Sonnet 4).
    “Ah, mas para empresas a Micrsoft também tinha o Azure AI Foundry e Copilot Studio! – que são plataformas de IA e não modelo de IA. Só agora é que a Microsoft passa a poder “orquestrar” os seus modelos de AI com os de terceiros.
    Por isso a Apple ainda vai perfeitamente atento de lançar o seu próprio modelo de AI e “orquestrá-lo” com o ChatGPT e os da Anthropic (ou de outros).
    Onde a Apple cedeu à pressão dos modelos LLM de IA foi no lançamento do iPhone 16, no ano passado, que vinha aí a integração do Siri com o ChatGPT. A Apple foi bastante criticada e penalizada por, contra o que é habitual, prometer e não cumprir. Este ano, no lançamento do iPhone 17, de inteligência artificial praticamente não se falou.

