A Apple criou o seu próprio ChatGPT, mas não é o que se imagina
A Apple continua os seus esforços para se atualizar no campo da IA e criou a sua própria aplicação similar ao ChatGPT. No entanto, os utilizadores desta vez ficaram de fora, bem como qualquer iPhone. Foi desenvolvida exclusivamente para uso interno e com um objetivo preciso. Testar as funcionalidades da nova Siri com o Apple Intelligence.
Apple criou o seu próprio ChatGPT para avaliar a IA
Esta notícia surge do já conhecido Mark Gurman, da Bloomberg. A app emquestão é conhecida internamente como Veritas e é utilizada para testar as capacidades da próxima geração da Siri. Esta será alimentada por grandes modelos de linguagem. É referido que o ChatGPT da Apple tem uma interface semelhante à de outros chatbots, como os da OpenAI ou da Gemini.
Aparentemente, a Apple optou por uma app ao estilo ChatGPT por ser a forma mais eficiente de testar a nova Siri e medir o seu desempenho. E, embora a empresa de Cupertino não tenha planos imediatos para entrar na competição de chatbots, indica que poderá utilizar o teste interno para recolher feedback sobre este formato de interação com a sua assistente virtual.
De acordo com a notícia da Bloomberg, a aplicação ChatGPT da Apple testa várias das principais funcionalidades da Siri, que serão lançadas em breve. Entre eles, estão a pesquisa e a consulta de informação em documentos, e-mails ou música, bem como a execução de ações dentro das aplicações. Por exemplo, a edição de fotografias com tecnologia de IA.
App para testar a Siri com o Apple Intelligence
Desta forma, procuram diminuir a diferença em relação aos rivais, após se tornar claro que as ferramentas de inteligência da Apple são inferiores. Em 2026, a Apple vai enfrentar um verdadeiro teste de fogo e está a investir tudo o que +e importante para inverter a situação da WWDC 2024.
Note-se que, no início deste ano, a Apple adiou o lançamento da nova versão da Siri, o que causou agitação interna. O desenvolvimento da próxima geração da assistente virtual, alimentada por grandes modelos de linguagem, ficou a cargo de Mike Rockwell, líder do Apple Vision Pro. Entretanto, a empresa discutiu a possibilidade de adotar modelos de terceiros em vez do seu próprio desenvolvimento.
Segundo Gurman, a empresa pretende lançar a nova Siri, no mínimo, em março do próximo ano. No entanto, este ainda não é um momento definitivo. Tudo dependerá provavelmente dos resultados que a ferramenta apresentar durante a fase de testes, especialmente nas suas interações com a aplicação da Apple, ao estilo ChatGPT.
Isto é tudo muito relativo.
E quando é que a Microsoft lançou os seus próprios modelos LLM de IA?
Apenas em 28/08/2025, o MAI-Voice-1 e o MAI-1-preview. “Como é que é possível se a Microsoft tinha o Copilot?” Tinha, mas que apenas combinava modelos de IA da OpenAI (como o GPT-4 e o GPT-4o) e da Anthropic (como o Opus 4.1 e Sonnet 4).
“Ah, mas para empresas a Micrsoft também tinha o Azure AI Foundry e Copilot Studio! – que são plataformas de IA e não modelo de IA. Só agora é que a Microsoft passa a poder “orquestrar” os seus modelos de AI com os de terceiros.
Por isso a Apple ainda vai perfeitamente atento de lançar o seu próprio modelo de AI e “orquestrá-lo” com o ChatGPT e os da Anthropic (ou de outros).
Onde a Apple cedeu à pressão dos modelos LLM de IA foi no lançamento do iPhone 16, no ano passado, que vinha aí a integração do Siri com o ChatGPT. A Apple foi bastante criticada e penalizada por, contra o que é habitual, prometer e não cumprir. Este ano, no lançamento do iPhone 17, de inteligência artificial praticamente não se falou.