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Samsung lança farpa à Apple no lançamento do iPhone Duo: “Estão a aquecer as sobras”

· Apple 15 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Muito mais que isso. says:
    10 de Setembro de 2026 às 09:32

    A Samsung devia ter vergonha da falta de durabilidade dos seus equipamentos. É inadmissível que televisões e telemoveis, comecem a falhar sistematicamente ao fim de 3 anos, logo após o término da garantia. Exijo respeito pelo consumidor: acabem com a obsolescência programada e façam produtos que durem!

    Responder
  2. Peter says:
    10 de Setembro de 2026 às 09:32

    Não sou fanboy de nenhuma marca, mas há que ser realista.

    Na animação de abertura do iPhone, comparativamente com o Samsung, parece logo estar três anos atrasado. Isto, quase de certeza, vai ser corrigido no próximo update, a Samsung vai implementar um seletor de animações ao abrir, permitindo escolher entre três ou quatro efeitos. Ou seja, é um pouco correr atrás do prejuízo porque se esqueceram de uma coisa básica e, para compensar, agora até vão dar várias opções. É sempre assim, a história repete-se todos os anos. 😀

    O facto de a marca da dobradiça no ecrã do iPhone ser praticamente invisível coloca, nesse aspeto, o produto deles num patamar superior. É um facto que os dobráveis já existem há vários anos, muito graças à Huawei e à Samsung, mas acho que a Apple demora mais a entrar neste tipo de tecnologia porque procura entregar um produto mais refinado. É isso que, muitas vezes, os diferencia.

    Não acredito que seja por falta de ideias. No fundo, estas empresas sabem todas, com bastante antecedência, qual é o caminho que a tecnologia vai seguir. A diferença é que umas entram mais cedo na corrida e procuram ganhar vendas por serem as primeiras, enquanto outras entram mais tarde e tentam ganhar vendas por apresentar um produto mais aperfeiçoado.

    A tecnologia está a avançar de forma incrível, mas continuo a achar que não há justificação para pagar tanto dinheiro por este tipo de equipamentos, talvez por seremos Portugueses que os nossos ordenados nao sao compativeis com estes produtos. nao faz sentido para mim que um Portugues com salario mediano tenha de trabalhar dois meses para comprar um telefone destes, enquanto que no pais onde sao montados 3 semanas é o suficiente para comprar um.

    Responder
    • Rui says:
      10 de Setembro de 2026 às 09:52

      Exactamente!
      Não faz muito sentido ver pessoas que andam quase a passar fome para comprarem o último dobrável ou a última sapatilha feita na Tailãndia mas tem um til de lado!!!!!

      Responder
      • Vítor M. says:
        10 de Setembro de 2026 às 10:37

        Não acredito nisso. Não acredito que passem fome ou qualquer outro tipo de necessidade só porque compraram um smartphone tipo de gama ou o mais trend das sapatilhas. Não acredito, é uma falsa questão. É como aquela malta que anda a pedir nas ruas, sempre de cigarro na mão, e não quer vergar a mola. Eles não passam fome, eles têm é as prioridades invertidas (segundo as linhas orientadoras de uma sociedade moderna). Mas, quem está certo, eles ou os outros?

        Responder
    • Gonçalo says:
      10 de Setembro de 2026 às 10:21

      A samsung esqueceu se de uma coisa a apple ja vai 8 anos atrasada ahah a samsung ja meteu uma camara selfie escondida ha anos e anos ja deixaram de meter por causa da pessima qualidade, agora a apple meteu claro com pessima quaidade

      Responder
  3. Figas says:
    10 de Setembro de 2026 às 09:38

    Onde é que isto já vai. A vulgarização do dinheiro, fala-se de 2400€ como se fossem 500. É claramente uma aposta num nicho de mercado que tem como o seu patamar máximo a China. Provavelmente o país com maior mercado de dobráveis. Este chega a este preço, qual será o limite para um smartphone? Não me admira em 2030 estarem a mais de 3000€. O luxo não é a tecnologia, mas sim o preço que ela custa. Ao preço que a inflação exagerada está a colocar componentes como as RAM.

    Responder
    • Rui says:
      10 de Setembro de 2026 às 09:57

      A Apple não é uma das maiores empresas do mundo (é uma das 7 magníficas, como a Alphabet, Meta, Microsoft……), a ganhar cêntimos por aparelho vendido. Não, a Apple é conhecida por ganhar imenso dinheiro por qualquer gadget que venda.

      Quando tem margens brutas de mais de 50% e líquidas de 27%!!!!!!

      Para ter um termo de comparação, a Construção Civil tem margens entre 3 e 5% e o sector automóvel, que está no topo de evolução tecnológica como está a Apple, tem margens de apenas 2 a 7% (e estamos a falar de marcas como Mercedes, BMW ou VW).

      Responder
      • Vítor M. says:
        10 de Setembro de 2026 às 10:32

        Sem dúvida que a Apple tem uma rentabilidade elevada. Mas o preço de um aparelho também remunera o desenvolvimento do software, a integração entre dispositivos e as funcionalidades incluídas na compra. Tudo isso tem custos e faz parte do produto que o cliente está a comprar.

        A Apple afirma não vender dados pessoais dos utilizadores, embora também tenha um negócio de publicidade. E o seu ecossistema combina funcionalidades incluídas no preço dos equipamentos com serviços pagos. Por isso, não o classificaria simplesmente como “gratuito”.

        No exercício fiscal de 2025, a margem bruta foi de 46,9% no conjunto da empresa: 36,8% nos produtos e 75,4% nos serviços. A margem líquida rondou efetivamente os 27%, já depois das despesas de investigação e desenvolvimento, entre outras. É uma rentabilidade elevada, mas estes valores não permitem concluir quanto ganha em cada gadget.

        A comparação com a construção e o automóvel também exige cuidado, pois temos de comparar o mesmo tipo de margem e o mesmo período. Os 5% da Mercedes-Benz Cars em 2025, por exemplo, são uma margem operacional ajustada.

        Responder
    • Max says:
      10 de Setembro de 2026 às 10:14

      A Samsung não vende na China e é o maior fabricante de dobráveis.

      Responder
    • Ifm says:
      10 de Setembro de 2026 às 10:17

      Fala se em casas de 500 mil € em Cacém e men Martins e Reboleira….

      Casas que valiam a uns anos 60 mil…

      Ao menos aqui estás a comprar um equipamento novo…com tecnologia de ponta.
      E não a comprar uma casa com 30 anos cheia de humidade e achas que és rico porque moras no 6andae no meio do bairro e pagas 1200€ mês de prestação ao banco.

      Responder
  4. bst says:
    10 de Setembro de 2026 às 09:41

    A samsung acabou de anunciar que tornou os seus fold anteriores ao modelo actual também “sobras” ao acabar com as atualizações.
    Está com muito desdém, para quem vai fazer bom dinheiro por o fold da maçã irá vender mais que os fold da samsung.

    Responder
  5. PJS says:
    10 de Setembro de 2026 às 09:54

    Não aprecio mt a Apple mas pelo que vi do Duo o aparelho está brutal. Não custa nada elogiar o que me parece mt bem feito.

    Responder
  6. Max says:
    10 de Setembro de 2026 às 10:12

    Os últimos números conhecidos são do 2º trimestre de 2026. No mercado global
    – a Apple obteve entre 20% e 21% de quota de mercado (segundo lugar atrás da Samsung, com 23%) e capturou 49% de toda a receita global de smartphones.
    Os dobráveis estão no segmento ultra-premium, são os smartphones mais caros do mercado, até agora dominado pela Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo e Onor.
    A IDC diz que o Duo pode chegar à quota de mercado dos dobráveis de 40%, a Counterpoint diz que pode atingir rapidamente 25%. No que estão de acordo é que pode arrecadar a maior parte da receita.
    Quanto ao preço, nos EUA, para a versão de 256 GB “o iPhone Duo começa nos 1.999 dólares com 256 GB, enquanto o Galaxy Z Fold8 começa nos 1.899 dólares” (mais 100 dólares, 5%) – e a versão Ultra nos 2.099 dólares, enquanto em Portugal são, respetivamente 2.399 euros e 1.999 euros (mais 400 euros, 20%) – e o Ultra 2.069,9 euros. Nos EUA os preços são anunciados sem impostos enquanto em Portugal é o PVP (com IVA), mas, mesmo assim parece haver uma diferença que não se explica só pelos impostos..

    Responder

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