Samsung lança farpa à Apple no lançamento do iPhone Duo: “Estão a aquecer as sobras”

A Apple entrou finalmente no mercado dos smartphones dobráveis com o iPhone Duo. A Samsung, que anda neste segmento desde 2019, não perdeu tempo e aproveitou a apresentação para lançar várias provocações à rival.

Historicamente, sempre que a Samsung provoca a Apple, costuma ser por receio do impacto do que aí vem. Aconteceu com a remoção da entrada jack de 3,5 mm e com a eliminação dos auscultadores da caixa do iPhone.

O padrão é quase sempre o mesmo, a Samsung goza primeiro, mas acaba por seguir exatamente os mesmos passos mais tarde.

Bom, mas neste caso até é curioso, pois, se bem nos lembramos, a Samsung anda a "pedir" que a Apple venha para os dobráveis desde 2022. Agora a Apple entrou... e com estrondo!

Samsung acompanhou o evento da Apple... a provocar

Enquanto decorria a apresentação da Apple, a conta norte-americana da Samsung Mobile foi publicando várias mensagens claramente dirigidas à empresa de Cupertino, apesar de muitas delas não mencionarem diretamente nem a Apple nem o iPhone Duo.

Uma das primeiras foi simplesmente:

"So far, so same."

Ou seja, numa tradução livre, "até agora, mais do mesmo". A publicação foi acompanhada pela hashtag #ItsTimeToSwitch.

Mas a provocação subiu de tom quando chegou o momento do novo dobrável.

A Samsung escreveu:

"Let us know when you're done reheating our leftovers 😉"

"Digam-nos quando acabarem de aquecer as nossas sobras."

A mensagem é bastante clara. Para a Samsung, muitas das ideias agora apresentadas pela Apple já fazem parte dos seus smartphones dobráveis há vários anos.

Apple chegou sete anos depois da Samsung

Há um argumento factual por trás da provocação. O primeiro Samsung Galaxy Fold chegou ao mercado em setembro de 2019. O iPhone Duo aparece apenas agora, em 2026, colocando a Apple cerca de sete anos atrás da Samsung na entrada neste segmento.

Antes de a Apple revelar o Duo, a Samsung chegou mesmo a brincar com a espera:

"Making us wait? Fine. We'll be over here, folding 3 ways."

A referência é também uma forma de mostrar que a fabricante sul coreana já está a explorar diferentes formatos de dispositivos dobráveis, enquanto a Apple acaba de apresentar o seu primeiro modelo.

Samsung até chamou o Duolingo para a brincadeira

O nome "Duo" também abriu espaço para outra situação caricata.

O Duolingo reagiu ao anúncio do novo iPhone e a Samsung respondeu mostrando "solidariedade", dizendo que a Apple também os tinha copiado.

A troca de mensagens rapidamente se transformou numa pequena guerra de humor entre as contas das marcas.

Mas o iPhone Duo não é apenas mais um Fold

Apesar das provocações da Samsung, a abordagem da Apple tem algumas diferenças importantes.

O iPhone Duo apresenta um ecrã exterior de 5,4 polegadas e, quando aberto, disponibiliza um painel interior de 7,6 polegadas.

Os dois ecrãs utilizam a mesma proporção, permitindo que o conteúdo transite entre ambos de forma proporcional.

A Apple destacou ainda a dobradiça desenvolvida especificamente para o equipamento, construção em titânio, processador A20 Pro, nova gestão térmica e uma arquitetura com duas baterias.

O preço também coloca os dois fabricantes frente a frente. Nos Estados Unidos, o iPhone Duo começa nos 1.999 dólares com 256 GB, enquanto o Galaxy Z Fold8 começa nos 1.899 dólares.

Em Portugal, a diferença é ainda mais evidente. O iPhone Duo de 256 GB chega ao mercado por 2.399 euros, enquanto o Samsung Galaxy Z Fold8, com a mesma capacidade, tem um preço recomendado de 1.999 euros.

Ou seja, o primeiro dobrável da Apple custa mais 400 euros do que a proposta equivalente da Samsung.

Isto significa que o iPhone Duo é cerca de 20% mais caro. A Apple abre as pré reservas em Portugal a 16 de outubro, com disponibilidade a partir de 23 de outubro.

Agora começa a verdadeira batalha dos dobráveis

A Samsung tem motivos para brincar: foi uma das empresas que mais investiu e arriscou na popularização dos smartphones dobráveis, passando por várias gerações até chegar aos modelos atuais.

Mas a entrada da Apple pode representar precisamente aquilo que este mercado precisava para deixar definitivamente de ser um nicho.

Analistas citados pela Reuters estimam mesmo que a Apple possa conquistar cerca de 40% do mercado dos dobráveis até ao final de 2027.

A Samsung chegou primeiro e tem anos de experiência. A Apple chega muito mais tarde, mas traz consigo centenas de milhões de utilizadores de iPhone e um ecossistema capaz de dar outra dimensão aos dobráveis.

Por isso, as provocações podem ter graça hoje. A verdadeira resposta será dada pelas vendas nos próximos meses.