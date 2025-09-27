Radares de Velocidade: onde vão estar “escondidos” este fim de semana?

Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em setembro de 2025. Saiba os locais.

Radares de velocidade da PSP: setembro de 2025

Como é habitual, a PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis.

Veja onde vão estar os radares de velocidade da PSP para os próximos dias.

Aveiro

28 agosto, 09h00/12h00: E.N. 109, Km 35.2 - S. João Ovar

Braga

30 setembro, 09h00/12h00: Avenida Frei Bartolomeu Mártires - Braga

Lisboa

29 setembro, 09h00/17h00: Avenida Marginal, km 18.2 - Hotel Miragem - Cascais

Porto

30 setembro, 08h00/15h00: Av. D. João II (Norte/Sul) (junto à E.B. Prof. Dr. Marques Dos Santos), VN Gaia

Santarém

30 setembro, 08h00/12h00: EN 110 - Alvito - Tomar

Setúbal

30 setembro, 10h00/12h00: Estrada Nacional 378 - Seixal

Viana do Castelo

27 setembro, 10h00/13h00: Avenida 25 de Abril - Viana do Castelo

Viseu