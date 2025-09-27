Radares de Velocidade: onde vão estar “escondidos” este fim de semana?
Em Portugal há radares de velocidades por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em setembro de 2025. Saiba os locais.
Radares de velocidade da PSP: setembro de 2025
Como é habitual, a PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis.
Veja onde vão estar os radares de velocidade da PSP para os próximos dias.
Aveiro
- 28 agosto, 09h00/12h00: E.N. 109, Km 35.2 - S. João Ovar
Braga
- 30 setembro, 09h00/12h00: Avenida Frei Bartolomeu Mártires - Braga
Lisboa
- 29 setembro, 09h00/17h00: Avenida Marginal, km 18.2 - Hotel Miragem - Cascais
Porto
- 30 setembro, 08h00/15h00: Av. D. João II (Norte/Sul) (junto à E.B. Prof. Dr. Marques Dos Santos), VN Gaia
Santarém
- 30 setembro, 08h00/12h00: EN 110 - Alvito - Tomar
Setúbal
- 30 setembro, 10h00/12h00: Estrada Nacional 378 - Seixal
Viana do Castelo
- 27 setembro, 10h00/13h00: Avenida 25 de Abril - Viana do Castelo
Viseu
- 29 setembro, 16h30/19h00: Avenida Afonso Henriques - Viseu