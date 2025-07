Microsoft demite cerca de 9000 funcionários

Em mais uma ronda de despedimentos, a Microsoft anunciou que vai demitir 9000 pessoas. A medida afetará cerca de 4% da sua força de trabalho global em diferentes equipas, regiões geográficas e níveis de experiência, segundo avançado por uma pessoa familiarizada com o assunto.

Num e-mail, um porta-voz da Microsoft explicou que "continuamos a implementar as mudanças organizacionais necessárias para posicionar da melhor forma a empresa e as equipas para o sucesso num mercado dinâmico".

As mudanças já resultaram em algumas rondas de despedimentos, em particular neste ano civil: em janeiro, reduziu menos de 1% do quadro de funcionários com base no desempenho; em maio, cortou mais de 6000 postos de trabalho e, em junho, reduziu pelo menos mais 300.

Em junho de 2024, a gigante do software, que conta com 50 anos de existência, empregava 228.000 pessoas.

Agora, no segundo dia do ano fiscal de 2026, uma pessoa familiarizada com o assunto informou a CNBC de que a empresa demitirá cerca de 9000 funcionários, numa decisão que afetará menos de 4% da sua força de trabalho global em diferentes equipas, regiões geográficas e níveis de experiência.Ainda assim, a maior redução de funcionários da Microsoft terá ocorrido, em 2014, quando a empresa cortou 18.000 pessoas, após adquirir os negócios de dispositivos e serviços da Nokia.

Tal como aconteceu com as demissões de maio, a Microsoft pretende reduzir o número de patamares hierárquicos entre os colaboradores e os executivos de topo.