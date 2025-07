Women Drivers: Uber lança serviço exclusivo para mulheres em Portugal

É já na próxima semana que a Uber vai lançar, em Lisboa, um serviço exclusivo para mulheres em Lisboa. A nova funcionalidade chama-se "Women Drivers".

Women Drivers: funcionalidade existe dentro da plataforma para ser legal

A Uber anunciou esta quarta-feira, 2 de julho de 2025, o lançamento em Lisboa do novo serviço “Women Drivers”, um piloto que permitirá às utilizadoras optarem por viajar exclusivamente com motoristas do sexo feminino — ou, por motoristas mulheres, transportarem apenas passageiras — sem qualquer custo adicional.

Em comunicado, a Uber explica que nesta fase-piloto, o serviço "poderá variar consoante o número de motoristas disponíveis, mas a opção estará acessível todos os dias da semana", sem qualquer custo adicional, sendo posteriormente alargado a outras cidades do país.

Queremos que a Uber seja a plataforma mais conveniente e personalizada para todas as mulheres. Esta nova funcionalidade responde a um desejo claro de muitas motoristas e utilizadoras e representa também uma oportunidade para que mais mulheres se sintam motivadas a conduzir com a Uber, reforçando a sua autonomia e liberdade de escolha. Ao permitir que escolham quem as transporta ou quem transportam, estamos a tornar o setor mais inclusivo, representativo da população e atrativo para mulheres

General manager da Uber em Portugal, Francisco Vilaça.

Em Portugal, apenas 9% dos motoristas TVDE são mulheres. O “Women Drivers” surge para tentar mudar esse cenário, favorecendo a atração feminina para a condução profissional.

O serviço estreou primeiro em mercados como França, Alemanha, Polónia, África do Sul, Argentina e Austrália, e vai agora chegar a Portugal.

Em novembro de 2024, a app portuguesa Pinker tentou lançar um serviço exclusivo para mulheres (motoristas e passageiras). No entanto, foi bloqueada pelo IMT por violar a lei de não discriminação. A Uber conseguiu contornou essa questão oferecendo uma opção dentro da plataforma existente, sem criar uma plataforma separada — o que permite permanecer dentro da legalidade.