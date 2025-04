Com a “paixão pela Tesla afetada”, Alemanha vê oportunidade para a sua indústria automóvel

Fundada em 2003, a Tesla preencheu uma lacuna no mercado, dando um impulso importante aos carros elétricos. Neste momento, a fabricante tem acumulado fragilidades, num cenário que poderá representar uma oportunidade para as empresas de automóveis da Alemanha, na opinião do ministro da Economia do país.

Dependentes de um largo conjunto de fatores internos e externos, as empresas estão constantemente à procura do caminho mais profícuo às suas finanças e reputação.

Apesar do sucesso que tem construído junto dos consumidores, a Tesla está a passar por um período conturbado, especialmente na Alemanha, onde 94% das pessoas disse que não consideraria comprar um veículo assinado pela fabricante.

Além disso, conforme informámos, as vendas da marca caíram 70%, em fevereiro, na Alemanha.

Com a Tesla a cair, o Governo alemão fala de uma oportunidade para as fabricantes nacionais.

A perceção é de que a paixão pela Tesla ressentiu-se muito nas últimas semanas e meses, o que talvez seja uma boa oportunidade para a indústria automóvel na Alemanha.

Disse o ministro da Economia, Robert Habeck, na semana passada, após a divulgação de dados oficiais que mostram que as vendas da Tesla caíram 42% no mês de março, para apenas 2229 carros.

Conforme mencionado pelo The Driven, o número de unidades vendidas no primeiro trimestre até ao final de março caiu 62,2% para 4935 unidades, em comparação com o período homólogo, apesar de um salto de 35,3% nas vendas de veículos elétricos em geral.

Apesar da presença da Tesla na Alemanha, nomeadamente por via da Gigafactory Berlin-Brandenburg, as intervenções de Elon Musk na política alemã provocaram uma reação negativa por parte dos consumidores, incluindo de grandes empresas.

Aliás, pelo menos três delas - Badenova, Viebrock e Rossmann - afirmaram que deixariam de comprar veículos elétricos da Tesla, segundo o Kronen Zeitung.