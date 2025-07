Reveladas primeiras imagens de jogabilidade de The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker é o capitulo duma nova saga de Role Playing que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios Rebel Wolves e que se encontra a criar fortes expetativas. Foram reveladas as primeiras imagens da jogabilidade que, de certa forma, confirmam essas expetativas.

The Blood of Dawnwalker é o primeiro capítulo da nova saga de role-playing dos Rebel Wolves, com um forte foco na história e na narrativa, e encontra-se a ser desenvolvido com recurso ao Unreal Engine 5. O jogo está previsto ser lançado para PC, PlayStation e Xbox.

Para assinalar o passado solstício de verão (o dia mais longo do ano) a Rebel Wolves revelou mais de 15 minutos de gameplay do jogo, mostrando um pouco mais dos combates, magia e exploração que o jogo vai apresentar.

Este vídeo revela detalhes importantes sobre a movimentação, o combate direcional, os sistemas de magia e a variedade de habilidades vampíricas que Coen, o personagem principal, possui. Segundo o que se pode ver no vídeo, o jogo oferece uma grande variedade de estratégias diferentes que os jogadores podem usar para abordar as missões e e combate, bem como as consequências que essas estratégias podem ter na história do jogo, entre os ciclos de dia e noite.

Mas vamos conhecer um pouco sobre a história de The Blood of Dawnwalker...

O jogo decorre na Europa medieval do século XIV, uma altura de plena convulsão social e económica, e que se encontra assolada pela Peste. O jogo, convida os jogadores a beber uma mistura de realidade com lendas e mitos, através dos olhos de Dawnwalker, meio homem e meio vampiro.

A mistura destes elementos criou o momento perfeito para o surgimento dos vampiros que aproveitaram a oportunidade para sair das sombras e reivindicar o que lhes foi negado durante muitos séculos: liberdade e o poder proveniente dela. As outras criaturas das trevas seguem o seu exemplo.

Vale Sangora serve como o coração desta narrativa imersiva, oferecendo aos jogadores liberdade para explorar as suas paisagens — desde pântanos e montanhas imponentes até ruínas abandonadas e cavernas sombrias, juntamente com os horrores que nelas habitam. Svartrau, a maior cidade da região, apresenta um contraste marcante entre o dia e a noite: durante o dia, a vida medieval agitada esconde a influência de um regime vampírico, enquanto à noite, os telhados banhados pela luz da lua revelam segredos ocultos. Os habitantes reagem às escolhas e comportamentos do jogador, moldando a experiência conforme suas ações.

Como Dawnwalker, Coen não é totalmente humano nem inteiramente vampiro. Durante o dia, ele pode empunhar uma espada e utilizar runas mágicas na forma de cicatrizes sangrentas gravadas na sua pele. No entanto, à noite, Coen abraça os seus instintos sobrenaturais e desbloqueia um conjunto completamente novo de poderes. As suas habilidades noturnas incluem garras vampíricas letais e o Shadowstep, uma técnica que lhe permite mover-se rapidamente pelos telhados.

The Blood of Dawnwalker utiliza um sistema de combate direcional, concebido para trazer intensidade cinematográfica e desafio tático a cada confronto. Os jogadores devem estudar os movimentos dos inimigos, bloquear com precisão e cronometrar os contra-ataques para executar eliminações estratégicas e fluidas.

Coen luta contra uma sede de sangue implacável que se intensifica durante a noite. Acompanhada por sinais visuais ao longo da ação, esta necessidade pode ser saciada de várias formas — bebendo o sangue de inimigos derrotados incluindo vampiros, aldeões inocentes ou animais, ou através do uso de frascos especiais de sangue. Se essa fome não for satisfeita, não só vai enfraquecer as habilidades e a vitalidade de Coen, como também, em momentos críticos, pode levá-lo a perder o controlo e causar, involuntariamente, a morte de uma personagem importante para a história.

The Blood of Dawnwalker encontra-se em desenvolvimento com recurso ao Unreal Engine 5, e será distribuído pela Bandai Namco. O jogo será lançado em 2026 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.