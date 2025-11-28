Expetativas aumentam em redor de MY HERO ACADEMIA: All’s Justice

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice ainda se encontra um pouco longe do seu lançamento, mas as expetativas já se encontram bem altas.

MY HERO ACADEMIA: All's Justice, o jogo de combate 3D que é inspirado no anime MY HERO ACADEMIA, será lançado em todo o mundo a 6 de fevereiro de 2026 e o relógio não abranda.

O jogo, situado durante o clímax do arco climático da Guerra Final, convida os fãs a experienciarem "ONE LAST SMASH" através de um modo história explosivo com cinemáticas inéditas e muita adrenalina.

MY HERO ACADEMIA: All's Justice traz batalhas dinâmicas singleplayer e PvP com combates de tag-team de até 3 personagens, contando ainda com o maior elenco jogável da história da franquia. Heróis e Vilões colidem enquanto os fãs assumem o controlo de estudantes da U.A., Pro Heroes e Vilões em toda a narrativa de MY HERO ACADEMIA, incluindo as suas formas finais e mais poderosas.

Os jogadores poderão libertar os Quirks únicos das suas personagens favoritas, agora potenciados pela nova mecânica "Rising", que aumenta o poder de ataque, a velocidade e as habilidades de Quirk para combates explosivos. Ao misturar e combinar membros da equipa, os fãs poderão encadear combos, trocar de personagem a meio da luta e descobrir novas sinergias táticas.

Para além de reviver o arco climático da Guerra Final, os jogadores poderão participar em cenários inéditos e exclusivos do videojogo. "Team Up Mission" é um novo modo da franquia que coloca os jogadores num exercício de treino dentro de um Espaço Virtual, onde formarão equipa com estudantes da Turma 1-A para completar missões e derrotar inimigos num mapa exclusivo.

Ao concluir este modo, desbloqueia-se o "Archives Battle", onde os jogadores podem revisitar confrontos lendários da história do anime e vivê-los em primeira mão. A Guerra Final de MY HERO ACADEMIA poderá ainda ser revivida através de um rico Modo História, jogável tanto da perspectiva dos Heróis como dos Vilões. Neste modo, os fãs poderão contar com cinemáticas impressionantes e exclusivas do videojogo, que trazem à vida toda a intensidade emocional e a escala épica da Guerra Final, culminando no lendário confronto entre One For All e All For One.

O modo Team Up Mission permitirá aos jogadores explorar o mapa da cidade e juntar-se aos estudantes da Turma 1-A para completar missões e tarefas de treino, lutando e explorando um mapa repleto de personagens para conhecer e colecionáveis para encontrar.

Além do Story Mode, que permitirá aos jogadores viver as batalhas finais do último arco do anime, e após completar o modo Team Up Mission, será possível continuar a reviver as partes favoritas da história com o Archives Battle Mode e descobrir novas histórias no Hero's Diary Mode.

No Archives Battle, os jogadores irão experienciar em primeira mão os momentos icónicos e batalhas desafiantes da série original, enquanto o Hero's Diary Mode oferece um foco nos estudantes da Turma 1-A; cada estudante tem uma história exclusiva para contar e missões do dia a dia para realizar em conjunto com outros estudantes, revelando novos lados das personagens favoritas dos jogadores.

À medida que a batalha final se aproxima do desfecho num confronto épico, o trailer mostra como os fãs poderão vivê-la em primeira mão, rodeados por todos os heróis ao lado de Midoriya Izuku, perante um vilão temível. Os jogadores poderão reviver este combate e muitos outros momentos icónicos do último arco do anime no modo de história.

MY HERO ACADEMIA: All's Justice já está disponível para reserva na PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Steam, nas edições Standard, Deluxe e Ultimate.