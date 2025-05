Killing Floor 3, o regresso do terror

Killing Floor 3 é o próximo episódio da série de jogos de terror que se tornou um culto, para muitos jogadores. O jogo encontra-se a cargo da Tripwire Interactive e promete muitas e claustrofóbicas horas de ação e... suspense.

A Tripwire Interactive apresentou recentemente a data de lançamento do próximo episódio da série Killing Floor. Sendo assim, Killing Floor 3 será lançado no próximo dia 24 de julho para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.

Killing Floor 3 estava previsto inicialmente para ser lançado em março deste ano. Este atraso na data de lançamento do jogo, permitiu à equipa de desenvolvimento concentrar-se em dar resposta ao feedback que a comunidade de jogadores lhes solicitou.

Trata-se de um jogo cooperativo de terror onde a sobrevivência apenas sorri aos mais preparados. Killing Floor 3 é o próximo capítulo na lendária série de ação/terror (é um FPS), e o jogador assume a pele de um especialista Nightfall.

O ano é 2091, 70 anos após os eventos de Killing Floor 2, e a megacorporação Horzine produziu o exército supremo: uma horda obediente de monstruosidades biogenéticas chamadas Zeds. Agora, a única coisa que separa essas criações infernais do futuro da humanidade é o grupo rebelde conhecido como Nightfall. Este intenso jogo de tiro em primeira pessoa coloca os jogadores no papel de um especialista Nightfall, unindo forças com até cinco companheiros de equipe enquanto lutam em um futuro distópico devastado pela guerra, sobrevivendo a ondas implacáveis ​​de Zeds, desbloqueando novas habilidades e construindo o arsenal supremo.

O jogo apresenta seis especialistas diferentes, cada um com suas próprias armas e ataques especiais. Por exemplo, o especialista Ninja empunha um par de espadas e usa um gancho que pode puxá-lo em direção a um inimigo. Com o acumular de mortes de Zeds, os jogadores podem ativar o "Tempo Zed", que desacelera brevemente o tempo e destaca todos os inimigos próximos.

Entre o combates, os jogadores podem armazenar munições e outros recursos, assim como também podem ativar dispositivos vários, como sentinelas automáticas, por exemplo.

Killing Floor 3 será lançado a 24 de julho para PC (por via do Steam e da Epic Games Store), Playstation 5 e Xbox Series X.