E Porque Hoje é Sexta

Vários homens estão num vestiário de um clube de golf.

Um telemóvel toca em cima de um banco, homem atende, coloca o telefone em alta-voz e começa a falar. Todos no vestiário param para ouvir a conversa.

HOMEM: ‘Alô‘

MULHER: ‘Amor, sou eu. Estás no clube?‘

HOMEM: ‘Sim‘

MULHER: ‘Eu tô aqui no shopping e encontrei um casaco de couro maravilhoso. Custa só 3.000 euros. Posso comprar?‘

HOMEM: ‘Sim compra se realmente gostaste dele!‘

MULHER: ‘Eu também passei na revendedora da Ferrari e vi os novos modelos de 2016. Vi um e apaixonei-me por ele.‘

HOMEM: ‘Quanto’

MULHER: ‘500,000‘

HOMEM: ‘Tudo bem, mas por esse preço quero com todos as opções incluídas.‘

MULHER: ‘Ah, só mais uma coisinha: a casa que eu queria no ano passado está de volta ao mercado. Eles estão a pedir 3 milhões por ela.‘

HOMEM: ‘Bom, então vai em frente e faz uma oferta de 2,5 milhões. Provavelmente eles vão aceitar. Caso contrário, podemos os 500 mil extras se a casa estiver realmente boa.‘

MULHER: ‘Tá bem, querido. Até mais tarde! Amo-te muito!‘

HOMEM: ‘Chao, amorzinho! Também te amo!‘

O homem desliga.

Os outros observam-no admirados, boquiabertos.

Ele vira-se e pergunta:

‘Alguém sabe de quem é este telefone?‘