E Porque Hoje é Sexta

Um rapaz de 16 anos chega a casa com um Porsche e os pais gritam:

- Onde arranjaste isso?

Ele calmamente responde:

- Acabei de comprar.

- Com que dinheiro? Perguntam.

Sabemos quanto custa um Porsche!

- Bem, ele disse, este custou 15 dólares.

E os pais esbracejaram ainda mais:

- Quem venderia um carro destes por 15 dólares???

- A senhora logo acima na rua.

Não sei o seu nome, recém mudou-se para cá. Ela viu-me a passar de bicicleta e perguntou se queria comprar o Porsche por 15 dólares.

- Santo Deus! Gemeu a mãe - Deve abusar de crianças.

Quem sabe o que fará depois?

José, vai lá imediatamente, para veres o que está a acontecer.

O pai foi até à casa da senhora e ela calmamente apanhava as pétalas no jardim.

Ele apresentou-se como pai do rapaz a quem ela vendeu o Porsche e perguntou por que ela havia feito aquilo.

- Bem, disse ela, pensei que meu marido estivesse a viajar a serviço, mas descobri que ele fugiu para o Havai com a secretária e não pretende voltar...

Esta manhã, ligou-me e pediu que vendesse o Porsche e lhe enviasse o dinheiro...

Então eu vendi...