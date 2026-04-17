E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta, véspera de mais uma grande data, uma efeméride que todos os anos temos de vangloriar, deixamos boas e divertidas imagens, de um mundo que nem tem sido assim tão divertido, se lhe retirarmos as mais tacanhas idiotices que vemos hoje, vindas de quem tantas guerras já resolveu.
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Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem-humoradas). Fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v951 [24MB]
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ANEDOTAS COM HUMOR
Havia um rapaz que tinha uma moto e que adorava altas velocidades.
Certo dia resolveu convidar um amigo que nunca tinha andado de mota. Este estava um bocado amedrontado e arranjou a desculpa de que estava com frio.
- Não! Eu empresto-te o meu casaco de cabedal, veste-lo ao contrário e vais ver que não tens frio. De qualquer maneira, prometo-te que ando devagar.
E assim ele conseguiu convencer o amigo, só que uma vez em cima da mota não resistiu a uma aceleradela para impressioná-lo e este caiu.
Não se tendo apercebido de imediato do sucedido, só algum tempo depois é que voltou atrás para ir recuperá-lo.
Quando chegou ao local da queda, deparou-se com uma pequena multidão, e conseguiu ouvir um comentário:
- Coitado, não lhe pudemos valer! Nós ainda lhe tentamos voltar a cabeça para a frente, mas ele não sobreviveu!...
Estava de passagem por uma capela moderníssima, toda em cor-de-rosa, quando percebi que uma pessoa havia falecido.
Fiquei curioso para saber como eram os velórios naquela capelinha.
Ao chegar, vi milhões de buquês de flores das mais variadas, das mais sofisticadas às mais chiques e notei que no caixão estava a morta inteiramente nua, loiríssima, e ao lado um grande pote cheio de creme muitíssimo perfumado, do qual cada uma das presentes também loiras pegavam um pouquinho e passavam na defunta.
Surpreendido pela cena, coisa inusitada, aproximei-me de uma das mulheres e perguntei:
- Desculpe-me a ignorância, mas porque estão passando creme na defunta? É tradição aqui?
A rapariga respondeu:
- Não! É inédito! Nunca fizemos isso. Ela é que pediu para ser cremada!
A noite passada estive bastante deprimido e liguei para o SOS Voz Amiga (800 20 26 69).
Fui atendido por um senhor num call center algures no Paquistão.
Disse-lhes que estava com muita vontade de me suicidar!
No call center receberam a notícia do meu problema, com entusiasmo e perguntaram-me:
- Sabe conduzir um camião???
Numa roda de amigos, observa um:
- Ó Luís, tens estado para aí muito pensativo! Algum problema?
O amigo:
- Estou a pensar no dinheiro gasto com a boda do meu casamento. Ele agora dava-me muito jeito…
O outro:
- Algum negócio?
O amigo:
- Não! Despesas de divórcio…
O padre Dinis era novo na freguesia e acabara de substituir o velho padre Inácio.
Dinis estava uma tarde no confessionário, quando surge um jovem para a confissão:
- Senhor padre, venho confessar-me...
- Diz lá rapaz... que pecado cometeste?
- Ai senhor padre, ontem à noite estive a sós com a minha namorada e não resisti... tive relações sexuais com ela.
- Mas ter relações sexuais nem sempre é pecado, jovem.
- Mas senhor padre, acontece que meti o meu p/&$%is no â&us da minha namorada e queria que o senhor me desse a justa penitência.
O padre Dinis fica atrapalhado com a sua dúvida e grita para a sacristia:
- Ó sacristão, o que é que o padre Inácio dava pela prática de sexo anal?
- A mim dava-me um chocolate Tobblerone, senhor padre!!!
Vídeos
Para ter feito isto tudo para a esposa... deve ter feito M@""a da grossa
The luckiest woman on the planet pic.twitter.com/0RsDVST9NO
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 17, 2026
Aqui há gato!!!
The luckiest woman on the planet pic.twitter.com/0RsDVST9NO
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 17, 2026
IA tirou o emprego do puto das alianças
Robots are even taking the ring bearer's jobs pic.twitter.com/wZaAmFen4W
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 17, 2026
Pai que merecia um Óscar... pela "dublagem" da filha!!!
Robots are even taking the ring bearer's jobs pic.twitter.com/wZaAmFen4W
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 17, 2026
Descobrimos a Super-Avó
Most protected grandma in the history pic.twitter.com/SY2KbUS3zJ
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 17, 2026
Ok, este também fez M@r!!! Mas não era tão talentoso como o outro!
sometimes men are actually cool as fuck pic.twitter.com/QZeLWSKp52
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 16, 2026
Sem dúvida, o melhor beat do ano
Best beat of the year pic.twitter.com/xa7DKR63fj
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 16, 2026
Quem sabe.... sabe!
Finally, someone who didn’t lie on their resume pic.twitter.com/KDJevnbzWW
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 16, 2026
E eu à espera que ele começasse
I was waiting for him to start, but he had already finished 😭 pic.twitter.com/Ee8uLwDOai
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 16, 2026
Vídeo de hoje para aquecer o coração
His parents raised him well pic.twitter.com/VkNa5hJbBK
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 16, 2026
Aaaa então é assim que elas falam!!!!
So it’s an international problem pic.twitter.com/ml0qUEUboL
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 16, 2026
Às vezes há turbulência, nunca apanhei foi desta
Saved his life AND his marriage in one push pic.twitter.com/VTXuvUobbI
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) April 16, 2026
Lula da Silva faz ginástica e esposa faz uma live... cenas importantes, pronto!
🚨VEJA: Lula mantém saúde em dia e inicia semana com treino na academia. pic.twitter.com/G7uzG9srud
— Vista Pátria (@vista_patria) April 6, 2026
Diretor de escola nos EUA ataca o atacante e salva vidas
NEW: Oklahoma high school principal seen charging at and disarming a school shooter in footage obtained by @SHumphreyTV.
Pauls Valley High School Principal Kirk Moore is being called a hero after getting shot while stopping a school shooter.
The suspect, identified as… pic.twitter.com/WOilXQIt5q
— Collin Rugg (@CollinRugg) April 14, 2026
Um presidente que é uma piada até no seu país
Give this man an Oscar pic.twitter.com/iGEP6kQ2VO
— NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) April 17, 2026
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