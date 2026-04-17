E Porque Hoje é Sexta

Havia um rapaz que tinha uma moto e que adorava altas velocidades.

Certo dia resolveu convidar um amigo que nunca tinha andado de mota. Este estava um bocado amedrontado e arranjou a desculpa de que estava com frio.

- Não! Eu empresto-te o meu casaco de cabedal, veste-lo ao contrário e vais ver que não tens frio. De qualquer maneira, prometo-te que ando devagar.

E assim ele conseguiu convencer o amigo, só que uma vez em cima da mota não resistiu a uma aceleradela para impressioná-lo e este caiu.

Não se tendo apercebido de imediato do sucedido, só algum tempo depois é que voltou atrás para ir recuperá-lo.

Quando chegou ao local da queda, deparou-se com uma pequena multidão, e conseguiu ouvir um comentário:

- Coitado, não lhe pudemos valer! Nós ainda lhe tentamos voltar a cabeça para a frente, mas ele não sobreviveu!...