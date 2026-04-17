Estreia do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale no CPR 2026 faz-se no Rali Terras d’Aboboreira

O Rali Terras d'Aboboreira, que se realiza a 17 e 18 de abril, marca a estreia oficial do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale no Campeonato de Portugal de Ralis 2026.

Depois da antestreia encorajadora no Rali Serra da Cabreira, é chegado o momento mais aguardado: a integração do Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale no plantel do Campeonato de Portugal de Ralis. O palco é Amarante, o fim de semana é o de 17 e 18 de abril, e a prova o Rali Terras D'Aboboreira.

Para José Pedro Fontes e Inês Ponte, trata-se de um momento com um peso particular, tratando-se do início oficial da campanha no CPR 2026. A preparação foi feita com a devida antecedência e as primeiras sensações não podia ser as melhores.

Com o pódio alcançado no Serra da Cabreira ainda bem presente, Fontes e Ponte têm agora pela frente um desafio de outra dimensão.

Nada menos do que oito troços, 125,29 quilómetros cronometrados e os duros pisos de terra da região de Amarante, Baião e Marco de Canaveses, um figurino que exige robustez, consistência e o melhor que o novo Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale tem para mostrar.

É precisamente neste tipo de contexto que a máquina italiana, com os seus 287 cv, transmissão INTEGRALE e suspensões Reiger de 3 vias, se apresenta como uma ferramenta feita para brilhar.

Fontes não esconde o entusiasmo pelo início da temporada. Cores novas, motivação redobrada e um novo desafio, com uma máquina de última geração que permitirá lutar pelos primeiros lugares.

No entanto, o experiente piloto sabe que é preciso um período de adaptação e evolução para chegar à performance pretendida. Ainda assim, as primeiras indicações permitem encarar este desafio com otimismo.

Estamos prontos para o arranque deste CPR que, mais uma vez, promete emoção e competitividade do início ao fim. Temos nomes estabelecidos e jovens talentos a surgir, numa mistura que considero ser muito interessante e fundamental para o futuro dos ralis em Portugal. A estreia no Rali Serra da Cabreira deu-nos indicadores muito positivos e confirmou o potencial deste carro. Agora é a hora de mostrar o que o Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale é capaz nos troços do CPR, nesta estreia absoluta em pisos de terra. Chegamos motivados, preparados e com muita vontade de fazer uma grande prova. Sabemos que temos ainda trabalho pela frente, e que a evolução do carro se fará troço a troço. Mas as primeiras impressões são importantes e no caso deste Lancia, foram excelentes. Como tal, vamos com toda a motivação para este primeiro rali.

Partilhou José Pedro Fontes.

Rali Terras D'Aboboreira 2026: oito troços, 125,29 km

A prova, organizada pelo Clube Automóvel de Amarante, tem o seu Centro Operacional instalado na Casa DIFF, em Amarante, sendo o Parque de Assistência em Metalocardoso.

Com um percurso total de 390,18 km, dos quais 125,29 km cronometrados repartidos por oito especiais de classificação, o Rali Terras D'Aboboreira 2026 é também válido para as seguintes competições:

FIA European Rally Trophy (ERT);

Campeonato de Portugal de Ralis (CPR);

Campeonato de Portugal de Ralis 2RM;

Campeonato de Portugal Júnior de Ralis;

PEUGEOT Rally Cup Portugal;

PEUGEOT Rally Cup Ibérica.

A prova arrancou esta sexta-feira, 17 de abril, com o Free Practice/Qualifying e o shakedown matinal (das 8h00 às 10h00), seguindo-se a Partida Oficial às 15h30, em Amarante.

O primeiro dia coloca os concorrentes frente à PEC 1 – Amarante, com 22,82 km (16h00), e à PEC 2 – Marão, com 12,29 km, (17h00).

A jornada encerra com a PEC 3 – Baião Vida Natural, uma super-especial de 1,75 km marcada para as 21h00, totalizando 36,86 km cronometrados na 1.ª Etapa.

O grosso da competição concentra-se no sábado, 18 de abril, com 88,43 km contra o relógio.

O dia recomeça com as segundas passagens por Amarante e Marão — PEC 4 (09h00) e PEC 5 (10h00) —, antes de uma assistência em Metalocardoso que precede a fase mais decisiva da prova: a PEC 6 – Aboboreira 1, com 22,94 km, às 12h55, a PEC 7 – Baião, com 7,44 km, às 14h00, e o encerramento com a PEC 8 – Aboboreira 2 às 16h30, com estatuto de Power Stage.

A chegada ao Parque Fechado está prevista para as 18h00, com pódio e entrega de prémios às 19h00 na Avenida General Silveira.