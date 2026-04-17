5 funcionalidades que deve ativar no seu antivírus

Num cenário digital cada vez mais sofisticado, a simples instalação de um antivírus deixou de ser suficiente para garantir a segurança dos utilizadores. Saiba que opções deve ativar já no seu antivirus.

Em 2026, a eficácia da proteção depende tanto da qualidade da solução como da forma como está configurada. Infeções, fraudes e acessos indevidos continuam a acontecer não por ausência de proteção, mas por funcionalidades críticas que permanecem desativadas ou mal configuradas.

Atualmente, as principais soluções de cibersegurança incluem múltiplas camadas de proteção, desde a defesa contra ransomware e phishing até aos mecanismos de privacidade e controlo de permissões. No entanto, uma parte significativa destas funcionalidades não é ativada pelos utilizadores no momento da instalação, expondo fragilidades que são aproveitadas pelos cibercriminosos.

As funcionalidades que deve ativar no seu antivírus em 2026

1. Proteção das definições avançadas

Uma das medidas mais descuidadas pelo utilizador é a proteção das configurações do próprio antivírus. Neste tipo de soluções, é possível proteger com palavra-passe as definições avançadas. Em cenários de acesso indevido ao dispositivo, a primeira ação de um cibercriminoso pode ser desativar a proteção existente. Esta funcionalidade é igualmente crítica em dispositivos partilhados, em casas com crianças ou adolescentes, ou sempre que exista o risco de alguém desligar temporariamente uma função e se esquecer de a reativar.

O que fazer? Definir uma palavra-passe para proteger as definições avançadas e, sempre que a solução o permita, também a desinstalação do produto.

2. Proteção anti-phishing ativa e integrada

O phishing mantém-se como um dos vetores de ataque mais eficazes. Páginas falsas, muitas vezes indistinguíveis das legítimas, continuam a comprometer contas e dados sensíveis. Mesmo utilizadores experientes podem ser enganados por campanhas sofisticadas partilhadas via email, SMS ou anúncios patrocinados.

O que fazer? Confirmar que a proteção anti-phishing está ativa, atualizada e integrada com o navegador utilizado.

3. Segurança reforçada para operações bancárias e pagamentos

Com o crescimento das transações digitais, as operações financeiras tornaram-se um alvo prioritário. Quem faz compras online, utiliza serviços de homebanking ou guarda número dos cartões bancários no navegador deve ativar uma camada adicional de proteção para operações financeiras. Ataques como interceção de sessão, roubo de credenciais ou manipulação de transações continuam em ascensão.

O que fazer? Utilizar modos ou navegadores protegidos para homebanking, compras online e pagamentos, sempre que disponíveis na sua solução de segurança.

4. Atualizações automáticas sem falhas

A eficácia de qualquer solução de segurança depende da sua capacidade de acompanhar a evolução das ameaças. Muitos utilizadores instalam o antivírus e assumem que tudo fica tratado de forma automática, mas sem atualizações regulares, o antivírus desatualizado pode deixar passar ou responder tarde demais perante ameaças recentes. As ameaças evoluem constantemente e os motores de deteção precisam de estar atualizados para reconhecer novas variantes de malware, campanhas de phishing e comportamentos suspeitos.

O que fazer? Garantir que as atualizações automáticas estão ativas e monitorizar possíveis falhas no processo de update.

5. Funcionalidades de privacidade e controlo de permissões

Os antivírus modernos vão além da deteção de malware, integrando ferramentas de proteção de privacidade. Os dispositivos atuais expõem múltiplos pontos sensíveis, como webcam, microfone, browser e ficheiros pessoais, que podem ser explorados sem necessidade de infeção clássica. O que fazer? Rever e ativar funcionalidades de privacidade disponíveis, ajustando-as ao seu perfil de utilização.

Configuração: o elo mais fraco da segurança digital

A evolução das ameaças digitais obriga a uma mudança de paradigma: a segurança já não depende apenas da tecnologia instalada, mas da sua correta utilização. A falta de configuração adequada continua a ser um dos principais fatores de risco e também um dos mais fáceis de corrigir. Em 2026, proteger dispositivos exige uma abordagem proativa: rever definições, ativar funcionalidades críticas e garantir que todas as camadas de proteção estão operacionais desde o primeiro dia.