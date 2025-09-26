E Porque Hoje é Sexta
Todos os dias se fala na comitiva que quer ir a Gaza levar mantimentos. No entanto, pelo que se tem visto, com tanta confusão a bordo, a flotilha mais parece um cruzeiro low-cost rumo ao desconhecido. Vá, sorriam que amanha é sábado! E não aqueçam muito a cabeça!
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
ANEDOTAS COM HUMOR
Um velho alentejano agricultor, com sérios problemas financeiros, comprou uma mula de outro agricultor por 100 Euros.
Concordaram que a entrega da mula seria no dia seguinte.
Entretanto, no dia seguinte, o agricultor chegou e disse:
- Desculpe, mas tenho más notícias. A mula morreu.
- Bom, então devolva-me o dinheiro.
- Não posso. Já gastei tudo.
- Tudo bem. Mas, entregue-ma na mesma.
- E o que e que vai fazer com uma mula morta?
- Vou rifa-la!
- Você não pode rifar uma mula morta!
- Claro que posso! Só que não vou dizer a ninguém que o bicho está morto...
Um mês depois, os dois agricultores encontram-se e o que vendeu a mula perguntou:
- Então, o quê que aconteceu à mula morta?
- Rifei-a como lhe tinha dito. Vendi 500 números a 2 Euros cada e tive um lucro de 998 Euros.
- E ninguém reclamou?
- Só o fulano que a ganhou na rifa. Devolvi-lhe os 2 Euros...
No metro em hora de ponta diz uma senhora a um cavalheiro:
- Oiça lá, importa-se de afastar do meu rabo essa coisa volumosa? É que já chateia...
- Isto não é o que está a pensar. É o meu ordenado em notas, que está enrolado no meu bolso.
- Então o senhor deve ser um empregado exemplar....
- Porquê?
- Porque desde que estou aqui, já senti três aumentos salariais!!!
Pergunta o repórter;
- Que idade é que o senhor tem?
Responde o velho:
- Noventa e oito anos.
O repórter:
- Com essa idade, não tem medo de morrer?
Diz o velho:
- Não! Todas as estatísticas dizem que, na minha idade, morre muito pouca gente…
Num autocarro uma senhora começou a gritar:
- Ladrão! Ladrão! Roubou-me o porta-moedas!
Acodem as pessoas e uma pergunta-lhe:
- Mas onde é que tinha o porta-moedas?
- Aqui - diz a senhora, metendo a mão entre a blusa e o seio.
- Então e a senhora não sentiu o ladrão meter a mão?
- Sentir.. senti... mas pensei que era com boa intenção!
Vira-se ele para ela:
– Sabes, tu lembras-me o mar!
– Ai sim? Porquê, porque os meus olhos são azuis e fazem-te lembrar a côr do mar?
- Não.
– Então é porque o meu cabelo é ondulado e tu lembras-te das ondas do mar?
– Também não.
– Então porque é? Diz-me!
– Enjoas-me!
Vídeos
O Golf com outros olhos
A Assembleia da República parece uma creche... mas com putos ranhosos!
A deputada Isabel Moreira decidiu hoje levantar-se, virar-me as costas e sair do Plenário quando eu lhe estava a responder. Entretanto fez estas figuras frente aos deputados todos. A mulher não está bem!!! pic.twitter.com/rN76xAZ9PM
— André Ventura (@AndreCVentura) September 25, 2025
Enorme cratera que se abriu numa das ruas principais de Banguecoque
🇹🇭 Tailândia - Uma enorme cratera, abriu- se hoje numa das ruas principais de Banguecoque!🕳️ pic.twitter.com/K1AbsmlaRb
— 🇵🇹Pedro Lobo ⚖️ (@PedroLo38424620) September 25, 2025
Mister Farioli já conheceu a sua música
Ninguém fica indiferente à música «Mister Farioli», nem o próprio 😅pic.twitter.com/f6X92V7bIo
— ZEROZERO (@zerozeropt) September 24, 2025
Estava tudo a correr tão bem
Idiotas no trabalho... nunca acabem!!!
Quem foi que deixou Trump com cara de ovo podre?
When Trump and the First lady arrived at the United Nations, the escalator that led them up to the General Assembly stopped, jolting her and the president, who was behind her, to a halt before they steadied themselves and continued climbing up the metal steps… pic.twitter.com/2mLe9mMvb0
— Bloomberg (@business) September 23, 2025
Jimmy Kimmel voltou e aponta o dedo a Trump...
This has got to hurt Trump!
Jimmy Kimmel: “You almost have to feel sorry for him. He did his best to cancel me. Instead he forced millions of people to watch the show. That backfired bigly. He might have to release the Epstein files to distract us from this now.” pic.twitter.com/XBNcGwWLYD
— Ed Krassenstein (@EdKrassen) September 24, 2025
Então não é que este maluco correu 100 metros de tacão alto e de marcha atrás?
The fastest 100 m backwards in high heels is 16.55 and was achieved by Christian Roberto López Rodríguez (Spain) in Toledo, Spain pic.twitter.com/ADY96u1nlB
— Guinness World Records (@GWR) September 12, 2025
Imagens fortes e virais desta semana
O ilusionismo dos dias de hoje
Imagens incríveis da demolição de uma torre de refrigeração nuclear
Así ha sido la demolición de una torre de refrigeración en la planta nuclear de Hartsville, en EEUU pic.twitter.com/G5NT7O1DOD
— EL MUNDO (@elmundoes) September 20, 2025
