E Porque Hoje é Sexta

Um velho alentejano agricultor, com sérios problemas financeiros, comprou uma mula de outro agricultor por 100 Euros.

Concordaram que a entrega da mula seria no dia seguinte.

Entretanto, no dia seguinte, o agricultor chegou e disse:

- Desculpe, mas tenho más notícias. A mula morreu.

- Bom, então devolva-me o dinheiro.

- Não posso. Já gastei tudo.

- Tudo bem. Mas, entregue-ma na mesma.

- E o que e que vai fazer com uma mula morta?

- Vou rifa-la!

- Você não pode rifar uma mula morta!

- Claro que posso! Só que não vou dizer a ninguém que o bicho está morto...

Um mês depois, os dois agricultores encontram-se e o que vendeu a mula perguntou:

- Então, o quê que aconteceu à mula morta?

- Rifei-a como lhe tinha dito. Vendi 500 números a 2 Euros cada e tive um lucro de 998 Euros.

- E ninguém reclamou?

- Só o fulano que a ganhou na rifa. Devolvi-lhe os 2 Euros...