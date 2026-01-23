E Porque Hoje é Sexta
E Porque Hoje é Sexta na semana em que Trump se apresentou em Davos como um pitbull temível, mas revelou-se, no fim, apenas um pinscher mal treinado.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v939 [16MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Um casal de namorados vai ao lago dos desejos. O rapaz atira uma moeda, debruça-se e formula o desejo. A rapariga prepara-se para fazer o mesmo que ele, mas debruça-se de mais e cai para dentro do lago.
O rapaz, espantado, diz:
— E não é que isto resulta mesmo?
O Zé era muito tímido, mas arranjou uma namorada num dia de inspiração.
Um dia, saíram de carro para um passeio na Costa da Caparica.
Depois de andarem alguns kms, o Zé ganhou coragem e pôs as mãos nas pernas dela.
E ela disse-lhe:
- Se quiseres, podes ir mais longe...
Animado, o Zé engatou a quinta e foi até ao Algarve...
Numa bela manhã de Primavera, uma morenaça circulava num bruto automóvel pela planície alentejana.
A certa altura para, sai do carro e, ao contemplar aquela imensidão dá-lhe uma vontade tremenda de fazer amor.
Desorientada e excitadíssima, olha em redor e vê um pastor alentejano, um latagão encostado ao cajado e de boné meio atravessado. Dirige-se a ele e diz:
- O Sr. desculpe... não faça má ideia de mim... Mas, não gostaria de fazer amor comigo aqui mesmo?
- Atão na havera de gostari? É pra já!
Ela, dando-lhe um preservativo, diz-lhe:
- Então vá pondo isso, que eu vou só ali ao carro preparar-me.
Quando volta, vendo o alentejano a tentar pôr o preservativo pela cabeça abaixo, lamenta-se em voz alta:
- Olha a minha vida!... Onde é que eu vim cair!!! Ouça lá, isso não é para meter aí, homenzinho!!! Olha a minha vida!!...
- Na têjas já prái pensando quê sou burro, eu só tô a alargá-lo, tá bêem?!
Um homem bate à porta de uma casa e quando o dono da casa abre, diz-lhe:
-Bom dia! O senhor podia contribuir para o lar de idosos?
-Claro! Espere um pouco que eu vou buscar a minha sogra!!!
Duas mulheres estavam a jogar golfe numa manhã de sábado.
Uma delas errou a tacada e atingiu um jogador próximo.
Quando a bola atingiu o homem ele, imediatamente, juntou as mãos entre as pernas e ajoelhou-se a gemer de dor.
A mulher então correu até o local e pediu desculpas, explicou que era fisioterapeuta.
- Por favor, deixe-me ajudá-lo. Sou fisioterapeuta e sei como aliviar a dor que esta a sentir! Posso fazê-lo sentir-se melhor, se o senhor deixar!!
- Uhhhh... Oooooh... Não, não precisa, isto passa já. Ficarei bem em poucos minutos." - Disse o homem, quase sem poder respirar, mas continuava na posição fetal, com as mãos entre as pernas.
Ela, cheia de culpa, insistiu e ele finalmente permitiu que o ajudasse.
Delicadamente, ela afastou as mãos do homem e deitou-o de lado, abrindo-lhe o fecho das calças.
Meteu a mão dentro das calças e iniciou uma massagem nos testículos do homem.
Após alguns minutos, ela pergunta: "Como está? Está melhor?"
Ele respondeu: "Hummm... Está fantástico!!! O meu dedo até parou de doer..."
Vídeos
Para lá das confusões dos grandes "idiotas"
Até dói só em ver...
Ainda vai ser acusada de assalto à residência
Survival skills -10 👌pic.twitter.com/R7i03RmuCg
— Peché Africa 🇿🇦 (@pmcafrica) January 23, 2026
Comprou um carro e novo e o azar... bateu forte
Guy films the arrival of his new Audi 😬 pic.twitter.com/UFh9MVJzGV
— non aesthetic things (@PicturesFoIder) January 23, 2026
Que grande corte
You are not prepared for the endingpic.twitter.com/9SufoUYGxU
— Defiant L’s (@DefiantLs) January 23, 2026
Bowling de outro ponto de vista
When a bowling ball disappears down the lane, it’s immediately guided into a hidden mechanical system beneath the floor.🎳 pic.twitter.com/CqDCuaumU9
— Ahib Jane (@Jane_ahib) January 22, 2026
Para ver as entranhas
At first glance this looks like a regular speed bump on an ordinary road, yet as trucks roll over it the strip quietly scans their undersides🚧 pic.twitter.com/Wshu4pAOzu
— Ahib Jane (@Jane_ahib) January 22, 2026
China nuns séculos à frente
China has completed the Shenzhen–Zhongshan Link, a 28 km cross-sea corridor connecting Shenzhen and Zhongshan across the Pearl River Estuary.🛣️🛣️ pic.twitter.com/bSKblN5X46
— Ahib Jane (@Jane_ahib) January 21, 2026
Coisas humanas curiosas
Lovely blend She must feel special pic.twitter.com/xTape2r6EU
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 23, 2026
Discutir em condições iguais
Most civilised rage ever seen in this planet pic.twitter.com/Kr6r66oq8K
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 23, 2026
Cum carayyy
All fails in a clip 😂😂pic.twitter.com/uyskZNgadL
— Fun Viral Vids 😊 (@Fun_Viral_Vids) January 23, 2026
Boro, o cão que desapareceu no acidente de Adamuz, foi resgatado são e salvo
🐶 Rescatan sano y salvo a Boro, el perro desaparecido en el accidente de Adamuz, que ya está junto a su familia https://t.co/ZvdxPKJxxX pic.twitter.com/H7kYvJJ8YT
— 20minutos.es (@20m) January 22, 2026
Para o Trump: Senhor Presidente, vá-se fo***
Que coisa mais linda. Numa reunião para debater o desejo dos Estados Unidos em tomar a Groenlândia, o eurodeputado dinamarquês Anders Primdahl Vistisen mandou um recado ao Trump: “vá se fuder”. Fogo nos f@ascistas. pic.twitter.com/Yu1IDl6g8W
— GugaNoblat (@GugaNoblat) January 20, 2026
