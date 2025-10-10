E Porque Hoje é Sexta

Um homem, certo dia, para grande admiração de muitos populares, mudou-se para a entrada de um banco. Passou por ali um velho amigo seu e surpreendido pergunta-lhe:

– Então amigo, passaste do cais para um banco??… que loucura…

Responde o humilde vendedor de castanhas:

– É verdade companheiro, a mudança foi boa, aqui estou a melhorar muito na vida, as pessoas entram no banco para levantarem dinheiro, chegam aqui e compram logo 3 ou 4 sacos de castanhas… é só dinheiro a entrar. Agora estou bem mais perto da riqueza…

O sujeito vendo a alegria do João aproveita a ocasião para ver se tira uma lasca para ele e diz-lhe:

– Já que a vida te está a correr tão bem, podias emprestar-me 20 €…

João de imediato responde:

– Isso não posso meu caro amigo…

– Bolas João, sou teu amigo há tantos anos, conheces-me bem e não me desenrascas??…

– Não posso emprestar dinheiro porque fiz um contrato com o banco. Nem eles vendem castanhas lá dentro nem eu empresto dinheiro cá fora.