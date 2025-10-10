E Porque Hoje é Sexta
O Prémio Nobel da Paz não foi para Donald Trump. O homem acabou com 5 guerras e começou umas 10. Injusto. Mas, ele continuará na corrida, aliás, falamos com ele e está entusiasmado já para o Ballon d'Or 2026 e para o Prémio Literário José Saramago.
Dentro do ZIP existem mais de 100 FANTÁSTICAS imagens (para homens de barba rija e pessoas bem humoradas), fica aqui o convite a que saque e veja a totalidade das imagens.
E porque hoje é sexta v924 [19MB]
Password: www.pplware.com
ANEDOTAS COM HUMOR
Entra uma rapariga numa loja, atraída por uma coisa brilhante que estava na montra:
– Que é aquilo?
– Aquilo é um termos!
– E para que serve?
– Para manter as coisas quentes quentes e as frias frias!
E ela lá comprou um… passado uns dias, num piquenique, alguém lhe pergunta:
– Que é isso?
– Isto é um termos!
– E para que serve?
– Para manter as coisas quentes quentes e as frias frias!
– E que trazes aí dentro?
– Dois cafés e um litro de gelado!
O filho pergunta ao pai:
– Pai, as mamas das mulheres são todas iguais?
– Não meu filho… Há mamas de várias formas e tipos… tipo maçã, tipo pêra, tipo cebola…
– Então e quais são as diferenças?
– As tipo maçã, são redondinhas, rijas…
– E as tipo pera?
– São também redondas, mais ou menos rijas e mais estreitas na ponta.
– E as tipo cebola?
– Olha filho, essas são exactamente como as da tua mãe. Sempre que olho para elas, dá-me logo vontade de chorar.
Uma loira foi ao cinema. Chega ao balcão e diz:
- Quero mais um bilhete para a próxima sessão.
- Mas já é a quarta vez que está a comprar o bilhete para a mesma sessão! – responde o homem intrigado.
E diz a loira:
- Pois é! Mas cada vez que vou entrar no cinema, está lá um homem que me rasga o bilhete.
Um homem, certo dia, para grande admiração de muitos populares, mudou-se para a entrada de um banco. Passou por ali um velho amigo seu e surpreendido pergunta-lhe:
– Então amigo, passaste do cais para um banco??… que loucura…
Responde o humilde vendedor de castanhas:
– É verdade companheiro, a mudança foi boa, aqui estou a melhorar muito na vida, as pessoas entram no banco para levantarem dinheiro, chegam aqui e compram logo 3 ou 4 sacos de castanhas… é só dinheiro a entrar. Agora estou bem mais perto da riqueza…
O sujeito vendo a alegria do João aproveita a ocasião para ver se tira uma lasca para ele e diz-lhe:
– Já que a vida te está a correr tão bem, podias emprestar-me 20 €…
João de imediato responde:
– Isso não posso meu caro amigo…
– Bolas João, sou teu amigo há tantos anos, conheces-me bem e não me desenrascas??…
– Não posso emprestar dinheiro porque fiz um contrato com o banco. Nem eles vendem castanhas lá dentro nem eu empresto dinheiro cá fora.
No consultório, fim de tarde, o médico dá a péssima notícia:
– A senhora tem seis horas de vida.
Desesperada, a mulher corre para casa e conta tudo ao marido.
Os dois resolvem gastar o tempo que resta da vida dela a fazer amor.
Fazem uma vez, ela pede para repetirem.
Fazem de novo, ela pede mais.
Depois da terceira vez, ela quer de novo. E o marido:
– Ah, Maria, chega! Eu tenho que acordar cedo amanhã. Tu não!
Esta rubrica tem o apoio do nosso leitor João Pimentel
Vídeos
Imaginem em Portugal uma deputada a berrar desta forma
Imagine thinking you can have a democracy when half the Parliament are third worlders. pic.twitter.com/nvI7pOLth1
— Steve Laws (@Steve_Laws_) October 10, 2025
Estava tudo a correr tão bem!!!
Gente que faz coisas incríveis
Ele só queria amigos
Ele ficava no quintal todo animado esperando alguém fazer carinho, mas todo mundo passava reto, então os tutores colocaram uma placa avisando que ele é manso e fez a alegria dele ❤️pic.twitter.com/JrL5kyiS5p
— Todo Dia Cães (@tododiacaes) October 9, 2025
Quando moras no Alasca e vens à porta numa noite qualquer
Aí você mora no Alasca, em pleno Polo Norte, abre a porta de sua casa e se depara com essa imagem. pic.twitter.com/ZekyWppfH4
— Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 9, 2025
Como seria se Jesus Cristo competisse na modalidade de natação?
— Ric (@RRcampo1) October 9, 2025
Tentou roubar um compressor e levou uma chuva de pregos
CHOVEU PREGO. Casal tenta furtar compressor nos Estados Unidos, e os pedreiros reagem jogando ripas de madeira. Depois, usam suas pistolas de pregos pic.twitter.com/HhtoIMCkhp
— Rafael Fontana (@RafaelFontana) October 9, 2025
Influencer teve de trepar uma árvore para não ser comido por um tigre
Content creator from Malaysia, Fahad Mk was forced to survive almost four hours in a tree when a tiger suddenly appeared in the bushes near the location of its existence The incident was uploaded directly Fahad Mk, through his TikTok account. #CNNIndonesia pic.twitter.com/eiWcjk7NLN
— ℂ ℍ (@amadu_amidu) September 29, 2025
Depois de 47 anos, Dina Aguiar despede-se da RTP
